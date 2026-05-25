Camila Osorio avanzó a segunda ronda en Roland Garros

La colombiana Camila Osorio logró por tercera vez su paso a la segunda ronda del Roland Garros, tras vencer a la rusa Yekaterina Aleksándrova, con parciales de 6-2 y 6-4.
Antes, la cucuteña lo había logrado en las ediciones de 2022 y 2023; mientras que en 2021 se había despedido en primera ronda.
La colombiana registró tres aces y cometió siete dobles faltas en el duelo ante Aleksandrova, pero tuvo una efectividad del 54% en su primer servicio y ganó el 63% de los puntos con ese saque. Ya con el segundo logró el 59% de los puntos y contó con seis de siete break points.