¿Después de todo este tiempo? Sí, Harry Potter cumple 25 años y regresa a los cines

La película que llevó por primera vez a millones de personas a la plataforma 9¾ cumple un cuarto de siglo. Warner Bros, prepara funciones especiales, material inédito, experiencias para los fanáticos y el regreso a Hogwarts en televisión con la nueva serie de HBO.
“After all this time? (...) Always.” Pocas frases del cine han logrado atravesar generaciones como ese diálogo entre Severus Snape y Albus Dumbledore. Veinticinco años después del estreno de Harry Potter y la piedra filosofal, Warner Bros está convencida de que la respuesta sigue siendo la misma.