Videos: Primer hat-trick de Valverde, ¿punto de inflexión para el Real Madrid?

Comparado con el mito del Real Madrid Juanito por su entrenador Álvaro Arbeloa, Federico Valverde firmó luciendo el brazalete de capitán el “mejor partido” de su carrera, el pasado miércoles con un triplete ante el Manchester City (3-0) en Champions: ¿será el punto de inflexión en la irregular temporada blanca?
El ganador de 15 Copas de Europa puso un pie en los cuartos de final en la ida de octavos disputada en el Santiago Bernabéu en la gran exhibición del Pajarito convertido en Halcón. Fue el primer hat-trick del uruguayo en su carrera deportiva y en un momento complicado para su equipo, sobre todo ante las lesiones de varios de sus compañeros, entre ellos Kylian Mbappé, que sufre un esguince en su rodilla izquierda.
Valverde firmó un triplete en los primeros 22 minutos que dejó atónito al técnico visitante Pep Guardiola.