Eddie Howe pone de referencia a Faustino Asprilla para que sus jugadores se inspiren y le ganen a Barcelona

Eddie Howe instó a sus jugadores a convertirse en leyendas del Newcastle, emulando la famosa victoria del club en la Liga de Campeones europea de 1997 contra el FC Barcelona, con triplete del colombiano Faustino Asprilla, antes del duelo de ida entre ambos equipos en octavos.
El conjunto del norte de Inglaterra recibirá el martes al líder de LaLiga española, 29 años después del triplete de Asprilla en la victoria de las Urracas por 3-2 ante el Barça en la fase de grupos de la Champions, duelo previsto para las 3:00 de la tarde, hora de Colombia.