El Coloso llega al cine, el documental histórico y emocional que expone la vida de Freddy Rincón

La vida de Freddy Rincón el exjugador de la Selección Colombia, América y Real Madrid, entre otros clubes, llega a las salas de cine, en un documental que explora no solo su lado deportivo sino el humano y que se podrá ver en las salas de cine de todo el país el próximo 27 de noviembre.

Los directores del documental mencionaron que El Coloso, “narra la vida y el legado de Freddy Rincón, un gigante del fútbol colombiano que con su fuerza y talento conquistó Brasil, llenó estadios en España y le regaló al país uno de los goles más inolvidables frente a Alemania”.

Esta historia entrega una pieza que narra los inicios de Rincón, sus raíces en Buenaventura hasta convertirse en símbolo de orgullo nacional. “Rincón trascendió las canchas para inspirar a toda una generación. Más que un futbolista, fue un referente de esperanza, cuya grandeza sigue viva en la memoria de los colombianos”, resalta José Varón director del documental.

Esta producción audiovisual es un proyecto que cuenta con una coproducción entre Colombia, Brasil y España, realizada por Telepacífico, Chakistán y RTVC, en el que se tomaron también los datos de la investigación periodística hecha por Hugo Mario Cárdenas, Francisco Henao y César Polanía, para El País de Cali.