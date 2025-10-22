x

El Coloso llega al cine, el documental histórico y emocional que expone la vida de Freddy Rincón

Esta producción fue dirigida por José Varón, guionista y director colombiano.

  • Freddy Rincón murió el 13 de abril de 2022 en Cali, tras luchar durante dos días por su vida, luego de un fuerte accidente de tránsito en la madrugada del 11 de abril. FOTO El Colombiano
Luz Élida Molina Marín
hace 9 horas
bookmark

La vida de Freddy Rincón el exjugador de la Selección Colombia, América y Real Madrid, entre otros clubes, llega a las salas de cine, en un documental que explora no solo su lado deportivo sino el humano y que se podrá ver en las salas de cine de todo el país el próximo 27 de noviembre.

Los directores del documental mencionaron que El Coloso, “narra la vida y el legado de Freddy Rincón, un gigante del fútbol colombiano que con su fuerza y talento conquistó Brasil, llenó estadios en España y le regaló al país uno de los goles más inolvidables frente a Alemania”.

Le puede interesar: Un año sin el ‘Coloso’ Freddy Rincón; su recuerdo sigue vivo

Esta historia entrega una pieza que narra los inicios de Rincón, sus raíces en Buenaventura hasta convertirse en símbolo de orgullo nacional. “Rincón trascendió las canchas para inspirar a toda una generación. Más que un futbolista, fue un referente de esperanza, cuya grandeza sigue viva en la memoria de los colombianos”, resalta José Varón director del documental.

Esta producción audiovisual es un proyecto que cuenta con una coproducción entre Colombia, Brasil y España, realizada por Telepacífico, Chakistán y RTVC, en el que se tomaron también los datos de la investigación periodística hecha por Hugo Mario Cárdenas, Francisco Henao y César Polanía, para El País de Cali.

En el documental aparecen referentes del fútbol mundial como Jorge Valdano, quien calificó a Rincón como un jugador extradordinario. Faustino Asprilla también aparece contando anécdotas que vivieron juntos siendo jugadores de la Selección Colombia.

Imágenes inéditas de sus entrenamientos y recuerdos que aún hacen erizar la piel de los hinchas colombianos, como el gol que le marcó a Alemania en el Mundial de Italia 90 y que puso a celebrar al país hacen parte de los aspectos que se muestran en el documental.

Puede leer: Rincón, el hombre que hizo erizar la piel con talento y fútbol

Hay que recordar que Freddy Eusebio Rincón murió el 13 de abril de 2022, tras luchar por vivir, durante varios días, luego del accidente de tránsito en la Calle Quinta de Cali, en la madrugada del 11 de abril.

Campeón con Palmeiras y Corinthians, en Brasil, también celebró títulos en Colombia con América y Santa Fe.

Campeón del Mundial de Clubes con Corinthians en el 2000. Luego de su retiro fue entrenador y fue asistente técnico en Millonarios en 2019.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo se estrena el documental Freddy Rincón: El coloso de Buenaventura?
El documental sobre Freddy Rincón llega a las salas de cine este 27 de noviembre . Consulta la cartelera de tu cine local para más detalles.
¿Quién dirige el documental sobre Freddy Rincón?
El documental fue escrito y dirigido por José Varón

Temas recomendados

Cine
Deportes
Fútbol
Real Madrid
Selección Colombia
Cine documental
Jugadores
Futbolista
Colombia
Cali
Faustino Asprilla
Freddy Rincón
