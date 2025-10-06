x

“Daniel Muñoz es el mejor lateral de la Premier League”: el inglés Jamie Carragher llenó de elogios al colombiano por su nivel

El exfutbolista, leyenda del Liverpool y la Selección de Inglaterra, destacó el trabajo que viene haciendo el lateral colombiano con el Crystal Palace, siendo para él, de los mejores en Premier League.

  Daniel Muñoz se convirtió en el primer jugador del Crystal Palace en marcar un gol en un torneo internacional, ya que era su primera participación. FOTO: Tomada de redes sociales @CPFC y @Carra23
    Daniel Muñoz se convirtió en el primer jugador del Crystal Palace en marcar un gol en un torneo internacional, ya que era su primera participación. FOTO: Tomada de redes sociales @CPFC y @Carra23
  Daniel Muñoz lleva 6 goles y 6 asistencias con el Crystal Palace. FOTO: Tomada de redes sociales @CPFC
    Daniel Muñoz lleva 6 goles y 6 asistencias con el Crystal Palace. FOTO: Tomada de redes sociales @CPFC
  Daniel Muñoz es uno de los jugadores más importantes del esquema de Crystal Palace en la Premier League. FOTO: Getty
    Daniel Muñoz es uno de los jugadores más importantes del esquema de Crystal Palace en la Premier League. FOTO: Getty
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Juan Pablo Álvarez Muñoz

Digital - Alcance

06 de octubre de 2025
bookmark

El carril derecho de la Premier League tiene un nuevo dueño indiscutible, y viste los colores del Crystal Palace. Daniel Muñoz ha trascendido la etiqueta de “lateral” para convertirse en un jugador esencial en el esquema ofensivo de su equipo y una auténtica revelación en Inglaterra.

Con dos títulos conquistados en menos de año y medio, el colombiano no solo es inamovible, sino que su proyección en ataque se ha consolidado como una de las fórmulas más exitosas del club para marcar la diferencia y ganar los partidos.

Le puede interesar: ¿Presión? “El Pibe” Valderrama hizo importante exigencia para la Selección Colombia en el Mundial de 2026

Daniel Muñoz lleva 6 goles y 6 asistencias con el Crystal Palace. FOTO: Tomada de redes sociales @CPFC
Daniel Muñoz lleva 6 goles y 6 asistencias con el Crystal Palace. FOTO: Tomada de redes sociales @CPFC

De carrilero a goleador: récord y elogio de leyenda

El impacto de Muñoz quedó plasmado en su última semana, donde consiguió anotar tanto en la Conference League como en la Premier. Su más reciente gol fue contra el Everton, un tanto que abrió el marcador, a pesar de caer al final 2-1.

Aprovechando el espacio con su característica velocidad tras una presión alta, el lateral definió con calidad y se puso a la cabeza de los defensores goleadores de la liga. Su desempeño ha capturado la atención de las grandes figuras del fútbol inglés.

Jamie Carragher, leyenda del Liverpool y ahora comentarista en Sky Sports, no dudó en elogiar su movimiento y técnica, asegurando que es “el mejor lateral derecho de la competencia”. Carragher desmenuzó la jugada para destacar el dilema defensivo que genera el colombiano.

“Michael Keane tiene que ir con Mateta, tiene que correr hacia él y tiene que entrar allí. Luego, el Everton posee problemas porque no involucra a sus mediocampistas. Ese es el lío de este sistema del Crystal Palace, el defensor se encuentra anclado y Muñoz, que está en uno de los equipos que juega con carrileros en la Premier, para mí, es el mejor lateral derecho de la competencia”, sentenció el exfutbolista.

Cifras de impacto y la mirada en Europa

Muñoz es sinónimo de trabajo y constancia en el Crystal Palace. Esta temporada, ya acumula 1.078 minutos en el campo, consolidando su lugar en los libros de historia del club.

Sus cifras ofensivas son positivas para un defensor: lleva 6 goles y 6 asistencias, convirtiéndose en el defensa que más ha contribuido en anotaciones en la Premier League. A esto se suman sus dos títulos: una FA Cup y una Supercopa de Inglaterra.

Daniel Muñoz es uno de los jugadores más importantes del esquema de Crystal Palace en la Premier League. FOTO: Getty
Daniel Muñoz es uno de los jugadores más importantes del esquema de Crystal Palace en la Premier League. FOTO: Getty

Ahora, el crack colombiano, de 29 años, cambia el chip para sumarse a la Selección Colombia, con la que disputará dos juegos amistosos este mes de octubre, ante México y Canadá, de cara al Mundial de 2026.

Tras la pausa internacional, regresará a Inglaterra para enfocarse en la liga, donde el Crystal Palace se encuentra a tan solo un punto de alcanzar los puestos que dan acceso a las competiciones europeas.

También le puede interesar: “Falta es que nuestros nueves hagan gol”: César Torres, seleccionador de Colombia tras paso a octavos en Mundial Sub-20

