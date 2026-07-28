Cucu-Cucurella cumplió una promesa: así fue como el jugador español se tatuó a De la Fuente tras ganar el Mundial 2026

El internacional español Marc Cucurella Saseta se tatuó este martes 28 de julio la cara del seleccionador español, Luis de la Fuente, después de prometer que lo haría si España ganaba el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. “Promesa cumplida”, afirmó Cucurella en su cuenta de Instagram y demás redes sociales, en las que publicó unos vídeos haciéndose el tatuaje en el codo del brazo izquierdo. La imagen representa la cara del seleccionador de España, Luis de la Fuente, sujetando la Copa del Mundo. Le puede interesar: “Chicharito” Hernández salió del retiro y firmó contrato con un equipo de segunda división de Estados Unidos, ¿a qué club llegó?

La defensa española, que se encuentra de vacaciones antes de unirse al Real Madrid, había prometido durante la concentración de la Roja en el Mundial que, si España ganaba el torneo, se tatuaría la cara del seleccionador. “Histórico”, escribió en respuesta a la iniciativa su compañero en la selección Mikel Merino, junto a un emoji riéndose y una llama.“Impresionante”, agregó el tenista español Carlos Alcaraz con una imagen de un aplauso.

Cucurella en medio del tatuaje. FOTO: Tomada de las redes sociales @cucurella3

Otros jugadores de La Roja como Borja Iglesias, Yeremy Pino o Álex Baena fueron sumándose a lo largo del Mundial o una vez conquistado el título a la promesa de tatuarse el rostro del seleccionador. Aunque por el momento solo Cucurella ha cumplido con su palabra, el hecho se ha vuelto viral en todas las redes sociales, además de que el lateral español, que fue fichado por el Real Madrid, ha sido tendencia en el último tiempo debido a su pegada canción:“Cucu-Cucurella”.

Cucurella tras ganar la Copa del Mundo con España. FOTO: Tomada de las redes sociales @cucurella3

Marc Cucurella, figura dentro y fuera del campo con España

Marc Cucurella Saseta es oriundo de Alella, Barcelona (22 de julio de 1998). Es un defensa e internacional español, de 28 años, que se desempeña como lateral o carrilero izquierdo, recientemente fichado por el Real Madrid. Es reconocido al instante por su inconfundible melena y, según medios internacionales, por su “inagotable entrega física y su garra defensiva”. Cucurella se ha consolidado como uno de los laterales zurdos más completos y respetados del fútbol europeo.

Formado en la cantera del F.C. Barcelona (La Masia), comenzó su recorrido profesional, profesionalizándose en equipos como la S.D. Eibar y el Getafe C.F., donde su despliegue por la banda llamó la atención de la Premier League. En 2021 dio el salto al Brighton & Hove Albion, donde fue elegido Jugador de la Temporada, lo que propició su traspaso al Chelsea F.C. por más de 60 millones de libras. Tras asentarse en la élite británica y tras consagrarse como campeón de la Eurocopa 2024, continuó su progresión al más alto nivel continental.

La consagración en el Mundial 2026: cifras y datos con España

En la Copa Mundial de Fútbol de Norteamérica 2026, bajo la dirección técnica de Luis de la Fuente, Marc Cucurella fue un pilar inamovible en la zaga titular de la selección española. España se coronó campeona del mundo tras vencer a Argentina 1-0 en el tiempo extra de la gran final, firmando una actuación defensiva histórica en la que la selección solo encajó un gol en todo el torneo. Estos fueron sus números en el Mundial 2026. - Partidos jugados: 8 (100 % de titularidad). - Minutos disputados: 750 minutos (disputó la totalidad de los minutos de España, incluidos los 120 de la final). - Asistencias: 2 (ambas en el triunfo 3-0 en dieciseisavos frente a Austria). - Rendimiento defensivo: Pieza clave de la defensa menos goleada del torneo (1 solo gol recibido en 8 partidos). - Passes precisos: Promedio superior al 90 % de precisión en entregas a lo largo de la fase eliminatoria. - Reconocimiento: Incluido en elUna vez Ideal del Mundial 2026 de la Fifa. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí .

Cucurella con el trofeo del Mundial 2026. FOTO: Tomada de las redes sociales @cucurella3

Según medios internacionales, Cucurella destaca por su"carisma y su faceta personal. Su liderazgo silencioso en el campo, combinado con su entrega incondicional", que lo transformaron en uno de los referentes favoritos de España tras ganar la segunda estrella. También le puede interesar: El Bayern le envía un mensaje claro a Luis Díaz: quedarse en Alemania puede ser la mejor decisión de su carrera

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