Partido Conservador se declara de gobierno y el Senado estudia cómo posesionar a Wadith Manzur desde prisión

El Partido Conservador oficializó su respaldo al gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella, un anuncio que no fue sorpresa para muchos, pues el partido respaldó a De la Espriella en segunda vuelta.
La decisión fue tomada por unanimidad por las bancadas de Senado y Cámara de Representantes, que resolvieron declararse partido de gobierno, mientras el Congreso analiza una solicitud del senador electo Wadith Manzur para posesionarse pese a permanecer privado de la libertad por el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
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El anuncio lo hizo el presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, tras una reunión sostenida entre los congresistas de ambas corporaciones.
“Las bancadas tanto de Senado como de Cámara acaban de declararse partido de gobierno”, afirmó Cepeda.
El líder de los azules explicó que la decisión responde a las coincidencias programáticas con el nuevo Gobierno.
“Hoy, en el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella, por las afinidades programáticas, por las posturas del candidato, por la defensa de la familia, la empresa privada, el orden y la seguridad, hay una declaratoria formal del Partido Conservador como partido de gobierno”, señaló.