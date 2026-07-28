El regreso más emotivo de Colombiamoda 2026: Isabel Henao y Bronzini en el Parque de los Pies Descalzos

Hace siete años, en 2019, Isabel Henao presentó una pasarela con Bronzini. Esta vez vuelve, con la misma marca antioqueña,para traer una nueva colección a Colombiamoda que se presentará este 29 de julio en el Parque de los Pies Descalzos, a las 7:00 pm“Llevaba 7 años sin estar en Colombiamoda y han sido muchas las emociones de estos días”, contó Isabel en conversación con EL COLOMBIANO.
Es que para ella esta feria siempre fue un sueño. Recuerda entre risas y nostalgia cómo a los 14 años le pidió a su mamá que la llevara a ver desfiles y, como no la dejaron entrar por ser menor de edad, se devolvió muy triste para su casa. Al año siguiente entró como modelo, aunque ella soñaba con hacer moda. Entonces rememora su primera pasarela, la de los jóvenes creadores de Colegiatura, en 2002 cuando aún estaba en quinto semestre y tenía 20 años.
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