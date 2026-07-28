Ian Poveda, el extremo con pasado en la Selección Colombia que interesa a Atlético Nacional

Atlético Nacional continúa explorando opciones para reforzar su ataque de cara al segundo semestre y uno de los nombres que ha tomado fuerza en los últimos días es el del extremo Ian Poveda. El futbolista, que militó el semestre pasado en Internacional de Bogotá, aparece en el radar del conjunto verdolaga como una alternativa para potenciar las bandas del equipo de Lucas González. Con 26 años, Poveda combina experiencia en el fútbol inglés con un reciente paso por el balompié colombiano, además de contar con recorrido en selecciones juveniles de Inglaterra y en la Selección Colombia de mayores.

De Inglaterra a la Selección Colombia

Nacido en Inglaterra y de ascendencia colombiana, Ian Poveda desarrolló gran parte de su proceso formativo en el fútbol británico. Su talento lo llevó a integrar las diferentes categorías de la selección inglesa. En 2015 fue convocado a la selección de Inglaterra sub-16 y un año más tarde hizo parte del equipo sub-17 que conquistó la Copa de Croacia. Posteriormente, en marzo de 2018, regresó a las convocatorias nacionales con la selección sub-18, disputando amistosos frente a Catar, Bielorrusia y Argentina. En esos compromisos dejó una destacada actuación al marcar tres goles, consolidándose como una de las promesas del fútbol inglés.

La decisión de representar a Colombia

Tras su paso por las selecciones juveniles inglesas, Poveda manifestó públicamente su deseo de vestir la camiseta de Colombia en la categoría absoluta. La Federación Colombiana de Fútbol anunció en febrero de 2019 que iniciaría el seguimiento al jugador como parte del proceso de evaluación de futbolistas colombianos en el exterior con miras a una futura convocatoria. Ese objetivo se hizo realidad el 4 de diciembre de 2023, cuando el técnico Néstor Lorenzo lo incluyó por primera vez en una convocatoria para los partidos amistosos frente a Venezuela y México. Días después, el 10 de diciembre, Poveda debutó oficialmente con la Selección Colombia en la victoria 1-0 sobre Venezuela, comprometiéndose en el que disputó 80 minutos y confirmando su decisión de representar al combinado nacional. Conozca: El Clausura 2026 de Colombia será la liga más “longeva” de Suramérica, ¿cuántos partidos jugarán?

Una carrera construida en Inglaterra

El extremo colombiano-británico se ha desarrollado prácticamente toda su carrera profesional en Inglaterra. Durante su proceso pasó por las divisiones menores de importantes clubes antes de consolidarse en el fútbol profesional. Entre los equipos en los que ha militado aparecen Leeds United, Blackburn Rovers, Blackpool, Sheffield Wednesday y Sunderland, instituciones en las que acumuló experiencia en diferentes categorías del fútbol inglés. Su velocidad, capacidad para el desequilibrio en el uno contra uno y la posibilidad de actuar por cualquiera de las bandas son algunas de las cualidades que llaman la atención del Atlético Nacional.

Nacional busca cerrar su mercado

La búsqueda de un extremo ha sido una de las prioridades del Atlético Nacional en este mercado de fichajes. Tras avanzar en las incorporaciones del defensor Andrés Reyes y del volante argentino Elías Cabrera, la llegada de un atacante por los costados es el objetivo pendiente para completar la plantilla. Ian Poveda reúne el perfil que busca el cuerpo técnico gracias a su experiencia internacional, su recorrido en selecciones nacionales y sus características ofensivas. Ahora será la dirigencia verdolaga la que define si el interés se convierte en una negociación concreta para vestir de verde al futbolista colombo-británico.

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