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Apple desbanca a Nvidia tras acercarse a los US$5 billones en bolsa

Apple volvió a convertirse en la empresa cotizada más valiosa del mundo luego de que sus acciones subieran cerca de 2%, impulsando su valor bursátil hasta rozar los US$5 billones.

  • Apple recuperó el liderazgo bursátil mundial al acercarse a una capitalización de US$5 billones y superar nuevamente a Nvidia. FOTOS CORTESÍA
    Apple recuperó el liderazgo bursátil mundial al acercarse a una capitalización de US$5 billones y superar nuevamente a Nvidia. FOTOS CORTESÍA
Diario La República
hace 1 hora
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Apple volvió a convertirse en la empresa cotizada más valiosa del mundo tras acercarse a una capitalización bursátil de US$5 billones, impulsada por un alza de 1,97% en el precio de sus acciones.

El avance permitió al fabricante del iPhone superar nuevamente a Nvidia, que perdió más de 4% de su valor en bolsa en una jornada marcada por nuevas dudas de los inversionistas sobre la rentabilidad de las inversiones en inteligencia artificial y el crecimiento de la competencia proveniente de China.

La cotización del fabricante del iPhone superó los US$339 por acción, elevando su valor de mercado a casi US$5 billones.

En contraste, Nvidia registró un retroceso superior al 4%, reduciendo su capitalización hasta aproximadamente US$4,78 billones.

La compañía de semiconductores había alcanzado un valor cercano a US$5,5 billones en mayo de este año, pero el mercado volvió a cuestionar el ritmo de crecimiento del negocio de la inteligencia artificial y el impacto que podrían tener nuevos competidores chinos.

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Apple amplía su ventaja en lo corrido del año

En lo que va de 2026, las acciones de Apple acumulan una valorización cercana al 24%, muy por encima del desempeño de Nvidia, cuyos títulos avanzan alrededor de 4% en el mismo periodo.

Con este movimiento, Apple consolida el liderazgo que estuvo a punto de recuperar el pasado 17 de julio, cuando durante algunos minutos logró superar a Nvidia, aunque la fabricante de chips terminó cerrando esa jornada como la empresa más valiosa del planeta.

La carrera por los récords bursátiles

El gigante tecnológico de Cupertino alcanzó por primera vez una capitalización de US$4 billones el 28 de octubre de 2025, convirtiéndose en la tercera compañía en superar ese umbral.

Antes lo habían conseguido Nvidia, a comienzos de julio de 2025, y Microsoft, a finales del mismo mes.

Ahora, Apple vuelve a marcar un nuevo hito al quedar a las puertas de convertirse en la primera empresa de la historia en alcanzar una valoración bursátil de US$5 billones, reflejando el renovado optimismo de los inversionistas sobre su desempeño y su capacidad para mantener el liderazgo en el sector tecnológico.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué Apple volvió a ser la empresa más valiosa del mundo?
Porque sus acciones subieron cerca de 2%, elevando su capitalización bursátil hasta casi US$5 billones, mientras Nvidia registró una caída superior al 4%.
¿Cuánto vale actualmente Apple en bolsa?
La compañía alcanzó una capitalización cercana a los US$5 billones, la mayor entre todas las empresas cotizadas del mundo.
¿Qué provocó la caída de Nvidia?
Los inversionistas manifestaron nuevas preocupaciones sobre la rentabilidad de las inversiones en inteligencia artificial y el aumento de la competencia de empresas tecnológicas chinas.

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