¿Cuánto cuesta la lámina de Luis Díaz? Es una de las más escasas del álbum Panini

La venta del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 volvió a despertar la pasión de miles de coleccionistas, quienes ya comenzaron la búsqueda de las láminas más difíciles de conseguir. Para muchos aficionados, esta nueva edición recuerda la histórica fiebre que generaban las Chocolatinas Jet en Colombia, donde durante años se persiguieron los famosos “caramelos escasos” como El Patito, El Pájaro Dodo, La Chinchilla, El Pitecántropo, El Naranjal Valenciano o Inundaciones. Sin embargo, el reto ahora parece todavía mayor. A diferencia de anteriores ediciones mundialistas, el álbum Panini 2026 cuenta con la participación de 48 selecciones nacionales, aumentando considerablemente el número de estampillas necesarias para completar la colección. En total, la edición está compuesta por 980 láminas distribuidas en 112 páginas, una cifra que exige tiempo, paciencia y una inversión importante para quienes buscan completar el tradicional recuerdo futbolero. Lea: Lanzaron el álbum Panini en Colombia: esto cuesta llenarlo y las láminas más escasas

Con el incremento de la cantidad de cromos, también creció la dificultad para encontrar las estampillas más apetecidas del mercado. Según reveló el medio económico colombiano Valora Analitik, una de las más buscadas en Colombia es la lámina especial de Luis Díaz. De acuerdo con publicaciones en grupos de Facebook dedicados al intercambio de láminas Panini y anuncios en Mercado Libre, las versiones doradas y bronce del atacante guajiro pueden alcanzar valores entre 500.000 y 7000.000 pesos colombianos, dependiendo de su rareza y estado de conservación. La tendencia no se limita únicamente al colombiano. Otras figuras internacionales como Lamine Yamal, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé también aparecen entre las más cotizadas dentro de plataformas de reventa. Incluso, algunas publicaciones internacionales muestran láminas especiales de Messi cercanas al millón de pesos colombianos cuando corresponden a versiones holográficas o ediciones limitadas extremadamente difíciles de encontrar.