Así quedará el “nuevo” Parque Berrío: la remodelación del corazón de Medellín va en 37%

El Parque Berrío es el corazón de Medellín, desde allí germinó la ciudad con sus industrias, su arte y su espíritu paisa. Hoy, después de casi 350 años de historia y tras casi 30 años sin intervenciones, renovarán sus baldosas, sus luces y su zonas verdes.
La que fue la Plaza Mayor, hoy llamada Parque Berrío, se vestirá de presente gracias a una transformación profunda liderada por la Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Infraestructura Física. La renovación integral del Parque Berrío se logra gracias a un contrato ejecutado por la Fundación Ferrocarril de Antioquia, entidad líder en la preservación y restauración del patrimonio cultural de la ciudad.
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Las obras comenzaron el 23 de febrero de 2026 y llevan un 37% de ejecución. Hasta el momento se han demolido parcialmente la plazoleta y los andenes, también han retirado módulos comerciales deteriorados, basureras e infraestructura de alumbrado en mal estado. Además, se han excavado brechas para instalar nuevas redes hidrosanitarias que garantizarán la funcionalidad del parque y la sostenibilidad de la inversión a largo plazo.
El parque, que debe su nombre actual al general Pedro Justo Berrío, gobernador de Antioquia entre 1864 y 1873, hoy es transitado diariamente más de un millón y medio de personas. Lo caminan afanados ejecutivos y comerciantes, los adultos mayores con atuendos campesinos van lentos y contemplativos, y lo habitan bajo sol y lluvia venteros ambulantes, además de los estudiantes, niños, indígenas, desplazados, turistas y otras poblaciones. Todos seguirán haciéndolo, pero sobre un piso renovado.
El secretario de Infraestructura Física, Jaime Andrés Naranjo Medina afirmó que “el Parque Berrío es un símbolo de ciudad que estamos transformando de manera integral. [...] Esta es una intervención que le apunta a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y a consolidar un centro más organizado, seguro e incluyente”.