Colombia venció a Venezuela y lidera con Argentina la Liga de Naciones Femenina

La Selección Colombia se topó este viernes contra un rival que la hizo doblar esfuerzos pero logró vencer a Venezuela 2-1 en juego correspondiente a la quinta fecha de la Liga de Naciones Femenina, certamen en el que ya está en lo más alto de la tabla junto a Argentina, que le gana la posición de privilegio por diferencia de gol (15 por 5).

En el juego disputado en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de la Cali del clasificatorio que otorga dos cupos directos al Mundial que se celebrará en Brasil en 2017, el combinado patrio le dio vuelta al marcador con anotaciones de Leicy Santos y Gisela Robledo.

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El combinado nacional, que ahora tiene 10 puntos en el certamen, tendrá que corregir en zona defensiva tras las dudas que muestra cada vez que su contendor centra el esférico o lo ataca a ras de piso.

Al minuto 10’, y de esquina, Venezuela abrió el marcador tras cabezazo de Verónica Herrera, su primera anotación en el torneo y el cuarto de su país de pelota quieta. Herrera había acabado de entrar al campo en reemplazo de Yenifer Giménez.

Once minutos más tarde, de penalti, Colombia empató.

Santos habilitó a Manuela Pavi, quien fue derribada bruscamente en el área por Michelle Romero.

En el cobro, Leicy no falló, logrando su cuarto tanto en la competición, el segundo desde los doce pasos luego de convertirle a Perú.

Después, Linda Caicedo por poco convierte tras una cabalgada desde la mitad de la cancha. Su remate se fue por encima del arco.

Al 80’, Gisela Robledo, tras un mal rechazo de la zaga venezolana, puso a celebrar al país al controlar el balón y de derecha, con sutileza, marcó el segundo gol para las locales, que pudieron aumentar la cuenta por medio de Linda gracias a sus individualidades, pero no estuvo acertada. La delantera del Real Madrid aún no marca en la Liga de Naciones, pero se convirtió en la única jugadora de la competición que acumula ya más de un kilómetro conduciendo el balón.

Ante un equipo propositivo, Colombia se vio sorprendida desde el inicio del juego por su rival, que llegó al partido invicta con dos triunfos y dos empates, y que bajó al tercer lugar con 8 unidades.

Antes de este duelo, Colombia venció a Perú (4-1), a Ecuador (4-1) y empató con Bolivia (1-1).

Colombia alineó con Katherine Tapia; Ana María Guzmán, Daniela Arias, Jorelyn Carabalí, Manuela Vanegas; Lorena Bedoya, Marcela Restrepo, Leicy Santos, Manuela Pavi; Linda Caicedo y Maithé López.

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