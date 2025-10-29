Fin del sueño en Marruecos: Japón goleó a Colombia y la eliminó del Mundial Sub-17 Femenino

El partido ante las niponas fue exigente de principio a fin. Las japonesas mostraron una superioridad táctica y técnica que marcó la diferencia en el marcador. Los goles fueron obra de Noa Fukushima, autora de un doblete, Konoha Nakamura y Ua Ono, quienes sellaron la clasificación asiática y el adiós de la Tricolor.

La Selección Colombia Femenina Sub-17 cerró su participación en el Mundial de Marruecos con una dura derrota ante Japón, que la superó de manera contundente 4-0 en los octavos de final. A pesar del resultado, el balance general deja sensaciones de crecimiento y aprendizaje para un grupo joven que volvió a instalar al país entre las 16 mejores selecciones del mundo.

El combinado dirigido por Carlos Paniagua culminó su participación con un balance de dos victorias y dos derrotas: triunfos ante Costa de Marfil (3-0) y República de Corea (1-0), y caídas frente a dos potencias del fútbol femenino mundial, España (0-4) y Japón (0-4). Resultados que reflejan tanto el potencial como los retos que aún tiene por delante esta generación.

A nivel individual, la figura colombiana fue London Crawford, quien marcó dos goles y se consolidó como la máxima anotadora del equipo. Su talento y capacidad para romper líneas la perfilan como una de las grandes promesas del fútbol femenino nacional.

Más allá de los resultados, el logro de haber avanzado a los octavos de final por segunda vez en la historia del torneo es significativo. Colombia lo consiguió en dos de sus últimas tres participaciones (2022 y 2025), después de no haberlo logrado en ninguna de sus cuatro primeras (2008, 2012, 2014 y 2018). Una muestra clara del progreso sostenido del balompié femenino juvenil en el país.

En otras llaves de octavos, el torneo también dejó sorpresas: Francia eliminó a España en los penaltis, mientras que Holanda venció a Estados Unidos. Brasil superó 3-0 a China, México derrotó 1-0 a Paraguay, Italia goleó 4-0 a Nigeria y Canadá se impuso 3-0 a Zambia.

Tras la eliminación, el técnico Carlos Paniagua destacó la entrega y el compromiso de sus jugadoras, poniendo en valor el esfuerzo realizado en un torneo de altísimo nivel.

“La gente no se da cuenta de lo que significa y de lo difícil que es ganar un partido de la Copa Mundial. Hay 24 equipos de entre más de 200 federaciones, y tenemos el privilegio de estar aquí, de representar a nuestro país”, afirmó el estratega antioqueño con orgullo.