Colombia llega con la balanza a su favor al duelo ante México: así está el historial entre ambas selecciones

Cada vez que Colombia y México se cruzan el partido se siente distinto. No es una simple fecha amistosa, es un duelo al que le pesa la historia y la revancha. Esta vez, el duelo llega con un dato curioso: ningún jugador de los convocados le ha marcado antes al rival.
La Tricolor no solo vive un gran momento, sino que parece haberle encontrado la fórmula al Tri, un rival que hasta hace poco la tenía medida. A lo largo de la historia, las selecciones de México y Colombia se han enfrentado en 28 ocasiones, en una serie altamente competitiva. México acumula 10 victorias, frente a ocho triunfos de Colombia y ocho empates.
En cuanto a goles, la diferencia es mínima. 29 anotaciones para los aztecas contra 27 de los cafeteros. Pero el presente inclina la balanza. En la última década, la Selección de Colombia ha tomado el control de la historia, con tres victorias y un empate desde 2010. Le contamos cuándo y qué jugadores le han macado a la selección mexicana.