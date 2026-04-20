Egan, feliz por su regreso a la competencia en Europa; calibra piernas en los Alpes antes del Giro

Cargado de alegría, motivación y confianza, Egan Bernal (Ineos) retornó este lunes a competencias durante el Tour de los Alpes, certamen en el que espera las etapas de montaña para saber cómo está de nivel frente a sus rivales, muchos de los cuales se volverá a encontrar en el Giro de Italia que comenzará en Nesebar (Bulgaria) el próximo 8 de mayo.

El cundinamarqués, que viajó días después de lo planeado a Europa mientras le renovaban su pasaporte, volvió a lucir el jersey tricolor que lo identifica como bicampeón nacional en una prueba en la que solo dos compatriotas han terminado en el podio: Nelson “Cacaíto” Rodríguez y Miguel Ángel “Supermán” López, quienes fueron terceros en las ediciones de 1996 y 2018, en su orden.

En la primera fracción, de 144.3 kilómetros con salida y llegada en la localidad de Innsbruck, Bernal, como los otros dos colombianos que tomaron la partida en la edición 49 de la competencia –Martín Herreño (Bardiani) y Juan Felipe Rodríguez (EF Education) – cruzaron la meta con el mismo tiempo del vencedor, el italiano Tommaso Dati (Team UKYO), que impuso un tiempo de 3:21.35.

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Lo escoltaron el británico Tom Pidcock (Pinarello Q36.5), segundo, y el alemán Florian Stork (Tudor).

“Feliz de competir de nuevo y con los objetivos claros”, comentó Bernal en sus redes sociales.

En el Nacional en Zipaquirá, Egan evidenció que está en un gran momento, pero dejó claro que si bien nunca había desafiado un recorrido tan exigente en el país, en el Viejo Continente las cosas serían diferentes debido al alto ritmo con que se viene rodando allí.

Después de esa carrera, en la que Rodríguez, de 22 años, sorprendió al ser tercero, Bernal compitió en Francia, en la Faun-Ardèche Classic, terminando séptimo, para regresar al país donde continuó con sus entrenamientos en terreno de altura.

Este martes probará sensaciones en el ascenso, durante el recorrido de 147.5 kilómetros entre Telfs y el final en la cima de Martell/Val Martello.

Cabe recordar que Egan, campeón del Tour de Francia en 2019, también conquistó el Giro en 2021, un año antes de sufrir un accidente en su natal Cundinamarca en el que por poco pierde la vida.

El año pasado, en la Vuelta a España, conquistó una etapa, ratificando que su ambición por ganar sigue intacta.

“Lo he dicho muchas veces, me levanto todos los días pensando en volver a ser el mejor, en estar delante. Es para lo que me preparo, por eso sigo montando en bicicleta. Si no, creo que ya me hubiera retirado”, le dijo Bernal recientemente al diario AS.

En el Giro de Italia, además de Egan, estarán los colombianos Juan Guillermo Martínez (Picnic), Éiner Rubio (Movistar) y Santiago Buitrago (Bahrain).

Correrán en España y Guatemala

El NU Colombia, equipo que dirige Raúl Mesa, espera ser protagonista desde este miércoles en la Vuelta a Asturias, mientras que el Orgullo Paisa, que cuenta con la dirección de Juan Pablo Suárez, saldrá por protagonismo en la Vuelta a Bantrab.

En la cita española, en la que competirán Nairo Quintana y Diego Pescador (Movistar), el NU contará con Sergio Henao, Javier Jamaica, Rodrigo Contreras, Juan Alba, Sebastián Henao, Carlos Gutiérrez y Cristian Muñoz. Mientras que en la competencia de Guatemala que comenzará el 29 de abril, el Orgullo Paisa definió ayer la nómina, integrada por Kevin Castillo, Alejandro Osorio, Yeison Reyes, Juan Osorio, Bernardo Suaza y David Gómez.

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