Egan dio aviso en etapa reina del Tour de los Alpes: fue cuarto y está cerca del podio

Egan Bernal está fuerte de cara al Giro de Italia. El colombiano dio un aviso de su nivel en la etapa reina del Tour de los Alpes, en la que saltó del puesto 55 al quinto en la clasificación general.
El cundinamarqués de 29 años de edad, quien a comienzo de temporada retuvo el título nacional de ruta luego de un exigente recorrido en su natal Zipaquirá, fue uno de los protagonistas este martes en el trayecto de 147.5 kilómetros entre Telfs y el final en alto en Martell/Val Martello, donde en un sprint arribó cuarto y con el mismo tiempo del vencedor, el italiano Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA –hansgrohe), quien logró su primer triunfo del año tras un tiempo de 3h:28.17. El podio de la fracción lo completaron el neerlandés Thymen Arensman, compañero de Egan en el Ineos Grenadiers, y el italiano Mattia Gaffuri (Team Picnic PostNL), tercero.