“Mente de ingeniero, alma innovadora y corazón para liderar con integridad”: así es John Ternus, el sucesor de Jobs y Cook en Apple

No hay mejor carta de presentación que la que el saliente CEO de Apple, Tim Cook, dio a su sucesor John Ternus, quien tomará las riendas de la compañía a partir del 1° de septiembre de 2026. Una transición que describe la compañía como natural e invisible para el usuario de la marca.
Ternus, quien tiene 50 años, está en Apple desde 2001 y trabajó con Steve Jobs, fue descrito por Cook como un hombre con una “mente de ingeniero, alma de innovador y corazón para liderar con integridad”. Por lo que esta transición es, en sí misma, una extensión de la filosofía que ha marcado a la compañía a lo largo de su historia.
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