“Mente de ingeniero, alma innovadora y corazón para liderar con integridad”: así es John Ternus, el sucesor de Jobs y Cook en Apple

No hay mejor carta de presentación que la que el saliente CEO de Apple, Tim Cook, dio a su sucesor John Ternus, quien tomará las riendas de la compañía a partir del 1° de septiembre de 2026. Una transición que describe la compañía como natural e invisible para el usuario de la marca. Ternus, quien tiene 50 años, está en Apple desde 2001 y trabajó con Steve Jobs, fue descrito por Cook como un hombre con una “mente de ingeniero, alma de innovador y corazón para liderar con integridad”. Por lo que esta transición es, en sí misma, una extensión de la filosofía que ha marcado a la compañía a lo largo de su historia. Le puede interesar: Tim Cook renuncia como CEO de Apple, ¿quién asumirá el mando?

Un ingeniero formado dentro de Apple

A diferencia de otros relevos en grandes tecnológicas, el nombramiento de Ternus no responde a una búsqueda externa ni a un giro inesperado. Se trata de un perfil que creció dentro de la propia organización durante más de dos décadas. Ingeniero mecánico de formación, Ternus inició su carrera en el equipo de diseño de productos en 2001. Con el paso de los años, escaló hasta convertirse en vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware, posición desde la que lideró el desarrollo de algunos de los productos más representativos de la marca. Su trabajo ha estado directamente vinculado a dispositivos como el iPhone, el iPad y la Mac, así como a apuestas más recientes como el Apple Watch, los AirPods y el Apple Vision Pro. Es decir, ha estado en el corazón de la evolución del ecosistema de Apple.

Un puente entre dos eras: Steve Jobs y Tim Cook

Uno de los elementos que más peso tiene en su perfil es que ha sido testigo directo de las dos grandes etapas de la compañía. Por un lado, trabajó bajo el liderazgo de Steve Jobs, marcado por la disrupción y la reinvención de industrias. Por otro, se consolidó profesionalmente durante la era de Tim Cook, caracterizada por la estabilidad, la expansión global y la diversificación del negocio. Y es que, de acuerdo con declaraciones del propio Ternus, “he tenido la suerte de haber trabajado bajo Steve Jobs y de haber tenido a Tim Cook como mi mentor”, una declaración que resume su posición como figura de continuidad dentro de la cultura corporativa. Esa dualidad le da peso como un líder capaz de equilibrar innovación y estabilidad, dos factores clave en el momento actual de la compañía. Lea más: Filtración del iPhone 18: habría cambios inesperados en los modelos Pro

El reto será liderar la nueva etapa de Apple

Ternus asumirá el liderazgo de una empresa que hoy día supera los US$4 billones en valor de mercado y que enfrenta uno de los momentos más desafiantes de su historia reciente: la transición hacia una nueva era tecnológica marcada por la inteligencia artificial. Analistas del sector advierten que una de las principales presiones sobre el nuevo CEO será definir el papel de Apple en este escenario. Mientras la compañía ha consolidado su fortaleza en hardware y servicios, el reto ahora es integrar experiencias inteligentes sin perder su identidad. Su perfil técnico, centrado en la ingeniería de producto, sugiere que la estrategia podría seguir apostando por la diferenciación a través de dispositivos físicos, incluso en un entorno cada vez más dominado por el software y la IA. Conozca también: Apple desplazaría a Samsung: será el mayor fabricante de smartphones, tras una década, gracias al éxito del iPhone 17

Una sucesión sin sobresaltos