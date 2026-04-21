Montería estrena vuelos internacionales: rutas directas a Quito y Panamá desde Los Garzones

Montería dará un paso clave hacia la internacionalización con la apertura de nuevas rutas aéreas directas desde el Aeropuerto Los Garzones, que comenzará a operar vuelos hacia Quito y Ciudad de Panamá a partir del próximo 10 de mayo.
La iniciativa marca un cambio significativo para la capital de Córdoba, que hasta ahora dependía de escalas en ciudades como Bogotá o Medellín para conexiones internacionales. Con esta nueva oferta, Montería busca consolidarse como un punto estratégico para el turismo y los negocios en la región Caribe.
La operación estará a cargo de la aerolínea ecuatoriana Aeroregional, que ha venido ampliando su presencia en América Latina. Para estas rutas dispondrá de aviones Boeing 737 con capacidad para 160 pasajeros, adecuados para trayectos de corto y mediano alcance.