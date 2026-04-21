Hallan cuatro cuerpos embolsados en cinco días en el Valle de Aburrá: ¿retaliación por crisis en la mesa de paz urbana?

Cuatro cuerpos hallados en bolsas fueron encontrados desde el pasado viernes en el Valle de Aburrá, dos de ellos en la mañana de este martes en el corregimiento de San Cristóbal, Medellín, y en Copacabana, de acuerdo con el reporte de las autoridades. Se investiga si este hecho estaría relacionado con la crisis en la mesa de paz urbana o a purgas internas. El caso más reciente se reportó sobre las 9:00 de la mañana de este martes en el kilómetro 1 de la vía Medellín-San Pedro de los Milagros, a la altura del corregimiento San Cristóbal, de Medellín, luego de que las autoridades encontraran un cadáver en bolsas y costales, al lado de una quebrada.

Según testigos, el cuerpo sin vida fue hallado por un vigilante que estaba haciendo la ronda por este sector y se encontró con estos despojos mortales, los cuales estaban cubiertos parcialmente con un costal, que cubría su cabeza y parte del tronco, y unas bolsas negras. Su identidad no fue establecida, porque no le hallaron documentos. Este hecho se suma al ocurrido a las 3:25 de la mañana, en la vereda El Zarzal, de Copacabana, donde unidades de la concesión vial Vinus encontraron el cuerpo sin vida de un hombre, envuelto en papel vinipel y cubierto con una sábana en toda la autopista Norte, a la altura de Comfama Las Ballenitas.

Este cuerpo, hallado envuelto en papel vinipel, fue abandonado a un costado de la autopista Norte en la madrugada de este martes, en jurisdicción de Copacabana. FOTO: CORTESÍA

Los agentes del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección judicial al cuerpo sin vida de esta persona y no pudieron determinar ni su identidad, ni su sexo, teniendo en cuenta las condiciones en las que fue abandonado. En Medicina Legal, en Medellín, extraerán el cuerpo de esta envoltura para establecer las causas de su muerte, así como su identidad. Entérese: Hallaron dos cuerpos embolsados en pleno Año Nuevo en la vía a Machado, en Bello El tercer caso de este listado ocurrió sobre las 8:00 de la mañana del pasado sábado en el acceso del barrio Santa Rita, de Bello, donde las autoridades hallaron el cuerpo sin vida de un hombre envuelto en papel vinipel y empacado en una bolsa. La identidad de la víctima no ha trascendido. El inicio de esta racha se dio el pasado viernes, sobre las 10:00 de la mañana, cuando personas que transitaban por la calle 44A con la carrera 103, en el barrio Antonio Nariño, comuna 13 (San Javier), hallaron al lado de unos contenedores de basura un cráneo y dos huesos que fueron dejados en unas bolsas y una lona roja.

El hallazgo de este cadáver se registró el pasado sábado en el barrio Santa Rita, de Bello. FOTO: LAURA ROSA JIMÉNEZ VALENCIA

Hasta el momento las autoridades tratan de esclarecer el origen de cada uno de estos cuatro casos, que se producen justo después de la crisis que se está viviendo dentro de la mesa de la paz urbana tras la fiesta vallenata del 8 de abril dentro de la cárcel La Paz, de Itagüí. Si bien las autoridades no se han pronunciado hasta el momento sobre este tema, algunos expertos del conflicto urbano tratan de establecer si este hecho estaría más relacionado con purgas dentro de las estructuras delincuenciales. Le puede interesar: Hallan en costales y enterrado el cuerpo sin vida de un menor de 15 años en Itagüí, Antioquia Luis Fernando Quijano, director de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), indicó que “esto podría tratarse más de purgas internas dentro de algunos grupos delincuenciales, aunque no tendría que ver puntualmente con divisiones dentro de las mismas”. Incluso se está tratando de establecer si algunos de estos casos podrían estar vinculados con el doble homicidio del pasado 26 de marzo en el barrio Toscana, noroccidente de Medellín, en medio de un ajuste de cuentas entre el grupo delincuencial Los Triana y su estructura dependiente La Paralela.

Con estos cuatro casos de cuerpos embolsados recientemente, en el Valle de Aburrá ya se contabilizan 10 casos. El año pasado, a la misma fecha, se contabilizaban cinco asesinatos bajo esta modalidad, lo que estaría dejando en evidencia el incremento de este tipo de crimen. Cinco de los casos han ocurrido en Medellín, tres más en jurisdicción de Bello y los restantes se han presentado en Copacabana e Itagüí, con de a un caso por municipio.

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