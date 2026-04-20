Más de 40 actividades se realizarán en el Festival de Regeneración Comfama, ¿de qué se trata?

El Festival de Regeneración Comfama es el nuevo evento cultural de la caja de compensación que se llevará a cabo del 22 al 24 de abril de 2026.
Este espacio, que se realizará en diferentes lugares de Medellín, girará alrededor de la sostenibilidad, la regeneración y el cuidado de la Tierra.
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A pesar de que esta es la primera edición del Festival, desde años anteriores Comfama ha venido impulsando la conversación sobre el cuidado medioambiental por medio de diferentes iniciativas.
En 2022 trajo a Medellín, por primera vez, Actuar por lo vivo, un festival francés organizado por Comuna y Actes Sud, que tenía como centro las conversaciones con expertos, líderes y ciudadanos sobre cuestiones socioambientales.
Después de haber realizado este evento durante cuatro años consecutivos, Comfama decidió crear un nuevo espacio de diálogo para fortalecer la conciencia y conexión con la naturaleza desde el arte y la ciencia.