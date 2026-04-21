Acceso a salud en zonas rurales empeora: barreras llegan a 3,4%, según el DANE

Desde que llegó al poder, el presidente Gustavo Petro Urrego tenía claro —tanto en su mente como en su Plan Nacional de Desarrollo (PND)— que el acceso al derecho a la salud en zonas rurales de Colombia era, no sólo escaso por la cantidad mínima de afiliados, sino complejo por la cantidad de barreras sociales, económicas, territoriales y administrativas. Al jurar como mandatario, prometió romper aquellas desigualdades.
En el último informe de metas del Gobierno, varios puntos y promesas resaltan por tener un alcance positivo: el analfabetismo disminuyó; las barreras para el acceso a productos y servicios relacionados con el cuidado de infancias también disminuyeron; así como el desempleo de larga duración y la pobreza dimensional.
Sin embargo, otros problemas sociales empeoraron: la inasistencia escolar creció en zonas rurales y el trabajo infantil creció en general. Iris Marín Ortiz, defensora del Pueblo, resaltó uno en específico: las barreras de acceso a la salud en zonas rurales también crecieron.
Este problema tiene dos aristas. Las barreras crecieron, aunque la cantidad de afiliados al sistema de salud también creció. Es decir, un índice (afiliados) es positivo y el otro (barreras) es negativo. Esa es, precisamente, la preocupación de la defensora.