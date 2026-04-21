¿Cómo conseguir boletas para el Mundial 2026 en la fase actual de venta?

El primer punto clave es que las boletas solo se pueden adquirir de forma segura a través del portal oficial de la FIFA. Evitar páginas externas o revendedores no autorizados es fundamental, ya que el riesgo de estafas es alto en un evento de esta magnitud. Para participar en el proceso, los interesados deben crear una cuenta (FIFA ID), registrarse y estar atentos a las distintas fases de venta, ya que muchas entradas no se venden directamente, sino que se asignan mediante mecanismos escalonados.

A menos de dos meses para que comience la Copa del Mundo 2026, miles de aficionados —especialmente colombianos— siguen preguntándose cómo conseguir boletas para asistir al torneo. Aunque la demanda es histórica y la disponibilidad limitada, aún existen opciones para acceder a entradas, siempre y cuando se utilicen los canales oficiales y se entienda cómo funciona el sistema de venta de la FIFA.

El proceso ya avanzó más allá de su primera etapa. La fase 1, que se realizó por sorteo, ya terminó. Actualmente, el sistema se encuentra en la fase 2, que funciona por orden de llegada: quienes ingresan primero al portal pueden comprar, aunque con disponibilidad limitada. Más adelante se habilitará la fase 3, correspondiente a la reventa oficial, donde los aficionados podrán adquirir entradas que otros usuarios pongan nuevamente en circulación dentro de la plataforma autorizada.

En este momento, quienes buscan boletas deben ingresar al portal, seleccionar el partido, la ciudad, la cantidad de entradas y la categoría del asiento, para luego realizar el pago en línea. Sin embargo, la competencia es alta. Un ejemplo claro es el partido entre Colombia y Portugal, programado para el 27 de junio en el Hard Rock Stadium, que se ha convertido en el más solicitado del torneo, con más de 500 millones de solicitudes a nivel global.

La expectativa entre los colombianos es enorme. Se estima que entre 80.000 y 120.000 viajarán a las sedes del Mundial en Estados Unidos, México y Canadá, una cifra sin precedentes que se suma a la diáspora de más de 1,2 millones de connacionales en territorio estadounidense. A pesar de ello, solo entre 30.000 y 50.000 lograrán acceder a una boleta para al menos un partido, lo que evidencia la gran brecha entre oferta y demanda.

Además del acceso, el costo es otro factor determinante. Las entradas oficiales para los partidos de Colombia oscilan entre 60 y 700 dólares, mientras que en mercados de reventa pueden alcanzar cifras extremadamente altas. En total, un viajero colombiano podría necesitar entre 12 y 20 millones de pesos para asistir a dos o tres partidos, dependiendo del destino y el tipo de experiencia.

Por eso, la planificación financiera se vuelve fundamental. Expertos advierten que una mala gestión del dinero puede generar pérdidas de hasta un millón de pesos por persona. En este contexto, el comportamiento del dólar juega un papel clave. Con una tasa cercana a los 3.578 pesos, considerada relativamente baja frente a semanas anteriores, se abre una oportunidad para comprar divisas con anticipación y reducir la exposición a la volatilidad.

También es importante evitar errores comunes, como comprar dólares a última hora en aeropuertos o zonas turísticas, donde las tasas pueden ser hasta un 7 % más altas. A esto se suman costos ocultos en plataformas que permiten pagar en pesos, pero aplican recargos por conversión de entre el 3 % y el 8 %. Por ello, se recomienda pagar en la moneda original y, de ser posible, contar con dólares previamente adquiridos.

En términos logísticos, no todos los destinos implican el mismo gasto. México aparece como la opción más accesible para los colombianos, ya que no exige visa, ofrece costos más bajos y contará con fan zones gratuitas. En contraste, Miami concentra la mayor demanda, pero también los precios más elevados, además de requerir visa y manejar un entorno completamente dolarizado.