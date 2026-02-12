x

Colombia jugará contra rival europeo en el Grupo Mundial I de la Copa Davis, ¿contra quién y cuándo?

El seleccionado colombiano buscará meterse en los “qualifiers” del próximo año. En esa instancia están los equipos que compiten por quedarse con el título.

  • El equipo colombiano de la Copa Davis es capitaneado por Alejandro Falla (en el centro de la foto), y viene de vencer a Marruecos. Foto: Fedecoltenis
    El equipo colombiano de la Copa Davis es capitaneado por Alejandro Falla (en el centro de la foto), y viene de vencer a Marruecos. Foto: Fedecoltenis
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 2 horas
bookmark

Para el equipo colombiano de la Copa Davis no fue fácil superar a Marruecos en los play-off al Grupo Mundial 1 del torneo. No solo porque los africanos fueron unos rivales férreos, complicados. También debido a que el público marroquí fue hostil con los tenistas criollos: los silbaban cada que erraban una pelota, les lanzaron cosas desde la tribuna cuando ganaron el encuentro que dejó la serie 3-1 en favor de los suramericanos. No era, pero parecía fútbol.

Sin embargo, los deportistas dirigidos por Alejandro Falla se mostraron felices por la victoria. Ganaron, además, la posibilidad de jugar en septiembre de este año la opción de iniciar el 2027 en los qaulifiers, instancia que juegan solo los equipos que tienen opción de levantar el título del torneo de países más importante en el tenis mundial.

Le puede interesar: Serie de Copa Davis frente a Marruecos terminó en bronca, llovieron botellas contra los colombianos

¿Contra quién jugará Colombia en su próxima salida en la Copa Davis?

En los últimos años, el equipo colombiano de tenis ha tenido un cambio considerable. Tras el retiro de Juan Sebastián Cabal y Robert Farah del profesionalismo, los nacionales perdieron un par de figuras que les aseguraban puntos en las series. Sin embargo, encontraron en Nicolás Mejía, Adriá Soriano y Nicolás Barrientos, las figuras para orientar a la nueva generación.

Esos deportistas, seguro, serán quienes representen al país en la serie contra Países Bajos que se disputará entre el 18 y 20 de septiembre de este año. Este jueves en Londres, Inglaterra, se conoció al rival del equipo nacional en un sorteo en el que la suerte quiso que a los criollos les tocara jugar de visitante por el cupo a los qualifiers.

En las fechas que se tiene previsto el enfrentamiento entre colombianos y neerlandeses, también se disputarán los partidos de la segunda ronda de los Qualifiers de este año, en los que 14 países buscarán meterse entre los 8 que disputarán, en noviembre, las finales de la Davis de este año. El único representativo que ya tiene cupo fijo es el de Italia, que será local porque los duelos por el título se disputarán en Bolonia.

Le puede interesar: Camila sigue firme en busca de su segundo título de 2026, avanzó a octavos de final en Doha

De acuerdo con lo estipulado por la organización de la Davis, en los enfrentamientos de Grupo Mundial I y Grupo Mundial II de septiembre se jugarán cinco partidos. En el primer día se disputarán dos encuentros de la modalidad individual, así como el de dobles. Entre tanto, en la segunda jornada se harán los dos encuentros individuales restantes. Los ganadores serán quienes se impongan en tres sets.

