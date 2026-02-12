Tras recuperar su curul, Alexander López dice ponerse a disposición del Pacto y se alinea con la campaña de Cepeda

Alexander López fue elegido por la lista al Senado del Pacto Histórico en 2022. Sin embargo, el Consejo de Estado tumbó su curul por doble militancia, por lo que llevaba por fuera de la cámara alta desde 2023. En ese tiempo fue director de Planeación Nacional y trabajó en la Procuraduría. Hoy vuelve al Congreso después de que la Corte Constitucional concluyera que no incurrió en doble militancia. El Consejo de Estado había determinado que, a pesar de ser integrante del Polo Democrático Alternativo, que hacía parte de la entonces coalición del Pacto Histórico, López había apoyado la candidatura de Jorge Édgar Flórez, de la Alianza Verde, para la Cámara de Representantes de Santander. Como la Alianza Verde no hacía parte de dicha coalición, señalaron a López por doble militancia.

Hoy, la Corte Constitucional contradijo esa decisión y amparó los derechos fundamentales de López al debido proceso y a elegir y ser elegido. Sale de la bancada Sonia Bernal, oriunda del Casanare, que había asumido la curul que le correspondía por ser la siguiente en la lista. Durante estos años, López se había desempeñado como director de Planeación Nacional y como procurador delegado en para la gobernanza territorial en la Procuraduría, pero emprendió una batalla judicial en la que la Corte, en última instancia, le dio la razón.

Alexander López en su posesión como director de Planeación Nacional junto al presidente Gustavo Petro. FOTO: Colprensa.

“Se corrige un acto de injusticia que se cometió por el máximo tribunal administrativo y de lo contencioso administrativo y se resarcen los derechos políticos de un Senador que jamás debió ser apartado de su curul”, indicó el equipo de López en un comunicado. Para la Sala Plena de la Corte, la Sección Quinta del Consejo de Estado incurrió en un defecto fáctico por la indebida valoración de las pruebas aportadas al expediente. Tampoco habría tenido en cuenta el fraccionamiento de la alianza del Pacto Histórico por la que se juzgó la doble militancia “Configuró el defecto fáctico por indebida valoración de las pruebas aportadas al expediente, que dejaron en evidencia que, al menos en cuanto a la participación del partido Polo Democrático Alternativo, existía la convicción de que la coalición estaba fraccionada y que el señor Alexander López Maya obró con lealtad hacia su organización en el apoyo brindado al candidato Flórez Herrera”, dijo la Corte Constitucional. Lea también: ¿Nueva controversia judicial? Consejo de Estado se declara competente para estudiar demanda contra Petro cuando era senador

Directo a hacer campaña

El equipo de López comunicó que el otra vez senador “se pone a disposición del Pacto Histórico, su partido, que recoge las expresiones sociales, culturales y políticas progresistas del país”. En ese sentido, dejó clara su voluntad de entrar de lleno a trabajar para que Iván Cepeda sea elegido presidente y para lograr mayorías en el próximo Congreso: “[López] se pone igualmente a disposición del candidato Iván Cepeda Castro para ganar la presidencia de la República y de los candidatos al Congreso del Pacto Histórico para lograr las mayorías (...)”.

Otros episodios políticos de Alexánder López

López empezó su trayectoria como líder sindical en Cali, y reforzaría la búsqueda de votos para Cepeda y el Pacto Histórico en el Valle del Cauca, así como en otros departamentos del suroccidente del país. Vale recordar, también, que López fue uno de los funcionarios petristas que presentó su carta de renuncia en febrero de 2025 tras el primer Consejo de Ministros transmitido en televisión nacional. Durante ese polémico espacio, López reclamó por la llegada del ministro del Interior Armando Benedetti al gabinete, que entonces aterrizaba como jefe de despacho presidencial.