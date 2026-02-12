Tras recuperar su curul, Alexander López dice ponerse a disposición del Pacto y se alinea con la campaña de Cepeda

Alexander López fue elegido por la lista al Senado del Pacto Histórico en 2022. Sin embargo, el Consejo de Estado tumbó su curul por doble militancia, por lo que llevaba por fuera de la cámara alta desde 2023. En ese tiempo fue director de Planeación Nacional y trabajó en la Procuraduría. Hoy vuelve al Congreso después de que la Corte Constitucional concluyera que no incurrió en doble militancia.
El Consejo de Estado había determinado que, a pesar de ser integrante del Polo Democrático Alternativo, que hacía parte de la entonces coalición del Pacto Histórico, López había apoyado la candidatura de Jorge Édgar Flórez, de la Alianza Verde, para la Cámara de Representantes de Santander. Como la Alianza Verde no hacía parte de dicha coalición, señalaron a López por doble militancia.