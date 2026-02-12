A Barrio Antioquia le están cayendo con toda y ya van 96 capturados este año

Por aire, por tierra, con visitas sorpresas de muchos policías, fiscales y funcionarios de la Alcaldía de Medellín, se están realizando operativos de manera recurrente en el Barrio Antioquia, catalogado como la plaza de vicio más grande del Valle de Aburrá.
De acuerdo con las investigaciones de las autoridades y los organismos de inteligencia en la zona, tienen presencia agrupaciones criminales como Los Triana, Los Chivos y Los Pájaros, que se disputan el poder en el suroccidente de Medellín para captar rentas ilegales.