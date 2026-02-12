Grave accidente de moto y un bus en la autopista Norte, en Medellín, dejó un muerto

Un aparatoso accidente se registró en la mañana de este jueves en la autopista Norte, a la altura del Parque Juanes, luego de que el conductor de una motocicleta chocara contra la parte trasera de un bus intermunicipal, quedando incrustado.
El accidente ocurrió sobre las 7:30 de la mañana de este jueves en la carrera 64C con la calle 98, en el noroccidente de Medellín, al parecer porque el bus que cubría la ruta entre Copacabana y Medellín se detuvo para que un pasajero descendiera y en ese momento impactó la moto contra la esquina trasera izquierda.