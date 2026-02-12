Grave accidente de moto y un bus en la autopista Norte, en Medellín, dejó un muerto

El accidente ocurrió sobre las 7:30 de la mañana de este jueves en la carrera 64C con la calle 98, en el noroccidente de Medellín, al parecer porque el bus que cubría la ruta entre Copacabana y Medellín se detuvo para que un pasajero descendiera y en ese momento impactó la moto contra la esquina trasera izquierda.

Un aparatoso accidente se registró en la mañana de este jueves en la autopista Norte, a la altura del Parque Juanes, luego de que el conductor de una motocicleta chocara contra la parte trasera de un bus intermunicipal, quedando incrustado.

Al parecer, el exceso de velocidad por parte del conductor de la moto, identificado como Dany Dubán Hoyos Oquendo, de 25 años, hizo que quedara atrapado en la carrocería del vehículo de servicio público.

Por la posición en la que quedó el cuerpo de Hoyos Oquendo, tuvo que ser rescatado con apoyo del personal del Cuerpo de Bomberos de Medellín, quienes acudieron con dos máquinas y 10 unidades para atender esta emergencia.

Usaron equipos hidráulicos para levantar este vehículo y lograr sacarlo. El motociclista sufrió graves lesiones en la parte torácica y columna por la fuerza de este impacto contra la parte trasera de este bus, adscrito a la empresa Coonatra.

Personal de la Secretaría de Salud de Medellín, con una ambulancia y tres unidades, trasladó al lesionado al Hospital Pablo Tobón Uribe, donde fue trasladado a urgencias. Un par de horas después, el conductor de esta moto falleció.

Hoyos Oquendo era donante de órganos, por lo que los procedimientos judiciales, a cargo de la Policía Judicial de la Secretaría de Movilidad de Medellín, se demoraron más de lo esperado.

Desde el Hospital Pablo Tobón Uribe se incentiva la donación de órganos y tejidos para reducir las tasas de espera de los pacientes necesitados. De hecho, desde 2023 ha venido en aumento la cantidad de donantes, situación que ha beneficiado los trasplantes.