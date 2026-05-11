ABC para jurados de votación: cómo consultar y asistir a la capacitación obligatoria para las elecciones del 31 de mayo

Desde este 11 de mayo comenzaron las jornadas de capacitación para los ciudadanos designados como jurados de votación en las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo. Aunque muchos reciben la notificación digital, otros apenas están verificando si fueron seleccionados para cumplir una de las funciones clave durante la jornada electoral.
La Registraduría Nacional explicó que la información sobre la capacitación aparece en el formulario E-1, el documento oficial de designación que normalmente es enviado al correo electrónico personal de cada jurado y en el que se especifican el lugar, la fecha y la hora en la que debe presentarse.