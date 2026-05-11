Grupo inversor internacional está interesado en comprar al DIM, ¿la salvación para la crisis con la hinchada?

El DIM pasa por uno de los momentos más complicados de su historia reciente. No solo por el flojo rendimiento deportivo que ha mostrado el equipo en lo que va del 2026, que llevó a que no clasificaran a los playoffs del Apertura después de haber sido uno de los mejores equipos del 2025 en el fútbol colombiano. También, debido a que la relación entre la afición y los dirigentes sufrió una fractura difícil de sanar. Los desmanes que ocurrieron en el Atanasio Girardot el jueves pasado, durante el partido contra Flamengo de Brasil válido por la cuarta fecha de la Copa Libertadores, fueron la muestra de que la tensión entre ambos actores llegó a su límite. Aunque son repudiables la alteración al orden público que llevó a que el encuentro se cancelara después de que lanzaran bengalas a la cancha, quemaran sillas, tiraran vallas, hubiera peleas entre los hinchas y la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (antiguo Esmad), esto fue consecuencia del actuar desmedido del máximo accionista del club, Raúl Giraldo. Conozca: El arquero uruguayo Washington Aguerre rompió silencio y se pronunció sobre polémica en final contra Santa Fe, ¿qué dijo?

El domingo 3 de mayo, después de que terminó el encuentro entre Independiente Medellín y Águilas Doradas que el cuadro rojo perdió 1-2 siendo local –con lo que quedó eliminado de la fase final de Liga–, el empresario antioqueño, que al parecer no estaba en sus cabales, hizo un gesto de celebración cuando se dirigía hacia la boca del túnel que lleva a los camerinos del Atanasio. Además, también hizo gestos de dinero con las manos y le mostró billetes a los hinchas. Eso generó molestia en la afición. Muchos hinchas empezaron a pedir a Giraldo que vendiera el equipo. También pedían la salida de directivos actuales del club como el director deportivo Federico Spada, a quien culpan del “fracaso deportivo” que tuvo el club en el inicio de esta campaña, así como de Daniel Ossa, quien asumió como presidente, para tener su segundo periodo, el pasado 16 de marzo.

¿Cuál es el grupo inversor interesado en comprar al Medellín?

Hasta el momento, el DIM solo ha tomado dos decisiones con respecto a ese tema. Por un lado, Raúl Giraldo renunció a la representación legal del club, lo que indica que dejó de ser la cara visible del equipo en reuniones con Dimayor y Conmebol, pero sigue siendo el máximo accionista. Por otro lado, después del bochornoso hecho contra Flamengo, emitieron un comunicado en el que aceptaban la protestas, rechazaban la violencia y decían que estaban analizando opciones.

Este lunes se supo que hay un grupo de inversionistas interesado en comprar al Medellín. El periodista Javier Hernández Bonnet manifestó en el programa Bloc Deportivo de Blu Radio que el grupo inversor AFKR Capital, que tiene su base en Dubai, una de las ciudades más ostentosas de los Emiratos Árabes Unidos, envió una carta a la sede administrativa del Medellín preguntando si estaban dispuestos a vender al equipo. El grupo de inversiones, liderado por Andrés Felipe (no está disponible su apellido en la página web), hombre radicado en Emiratos Árabes y Karin, su socia radicada en Estados Unidos, se dedica a la gestión de inversiones utilizando inteligencia artificial, que opera con capital de riesgo, bienes raíces y estrategias alternativas. De acuerdo con lo que dice en su web, está regulada por la Unión Americana y los Emiratos Árabes, aunque su estructura está en las Islas Caimán. De acuerdo con estimaciones hechas por personas cercanas al club como Javier Vergara, el Medellín, que tiene dos sedes (una en Llanogrande y otra en Itagüí), unas divisiones menores bien consolidadas, la nómina del plantel profesional (valora en 14,8 millones de dólares, según Transfermarkt), así como un nombre fuerte, podría estar valorado en cerca de 50 millones de dólares (200 mil millones de pesos). Entérese: De vergüenza: Estos son los otros escándalos en Copa Libertadores por disturbios o problemas en los estadios

¿Sería la solución para el problema con la hinchada?

En caso de que Raúl Giraldo, máximo accionista del club desde 2012, cuando pagó entre 18.000 y 20.000 millones de pesos junto a Jairo Correa, propietario de Construcciones El Cóndor, para quedarse con entre el 60 y el 65% de las acciones del Equipo del Pueblo, se multiplicaría por 10 la inversión que realizaron para quedarse con el Club. En ese momento, el cuadro rojo pasaba una crisis parecida a la que vive hoy: venía de varios años sin tener buenos resultados deportivos y, además, no tenía una estructura empresarial, ni deportiva clara, seria: estaba al borde de la quiebra. Por eso, se nombró una junta de transición, encabezada por Julio Roberto Gómez, quien fue nombrado como presidente, para buscar el grupo de inversionistas que compraran el equipo. Entre los miembros de ese comité también estaba Gustavo Jiménez, quien fungió como vicepresidente, Jhon Maya, Iván Restrepo, Diego Uribe, Julio Vélez, entre otras personas como Vergara. El hombre, hincha reconocido en la ciudad, manifiesta que algo así podría ser la solución al momento que vive Medellín a mediados del 2026. “La única solución que esto tiene es poner una junta de transición. En 2012, nosotros logramos pelear el título en la final de Liga contra Millonarios y se perdió. Esa junta fue la encargada de buscar los socios y ahí llegó Raúl. Yo pienso que si él se queda con el club, el problema seguiría. La idea es que la junta se encargue de buscar un grupo de inversionistas extranjeros, que busquen en Estados Unidos, Asia alguien que entienda que Medellín es un vehículo publicitario para posicionar la marca a nivel mundial”, aseguró.

De acuerdo con lo que propone Vergara, la intención que tienen desde el cuadro rojo, con el capital extranjero, se convierta en un club que tenga peso a nivel internacional. Sin embargo, lograr la venta no será fácil. También deben estar de acuerdo los socios minoritarios del club, de acuerdo con lo que manifestó Julio Roberto Gómez en diálogo con El Colombiano. “Hay que tener en cuenta que ahora el club tiene muchas cosas que en 2012 no tenía: una situación financiera estable, se sabe quiénes son los dueños, de dónde vienen los recursos, ahora se tiene la sede, un proyecto deportivo que funciona, aunque tiene muchas cosas por mejorar”, aseguró Gómez, quien, al ser cuestionado por el presunto interés de un grupo de inversionistas extranjeros, que consideraba sería bueno para el club. “Lo que vale en este momento lo podrían pagar desde afuera, tranquilamente”.

Hasta el momento, todo lo relacionado con el futuro deportivo del DIM está en el aire. No obstante, los próximos días –quizás las próximas horas–, serán importantes para definir el tema de una futura venta del club que, mientras tanto, sigue en la labor de buscar técnico y tiene pendientes compromisos de Copa Libertadores y Copa BetPlay antes de que finalice el semestre. Continúe leyendo: Los directivos y jugadores se equivocaron, pero el hincha no podía hacerlo: ¿qué viene para el DIM?

Bloque de preguntas y respuestas: