El sufrimiento del histórico ciclista Álvaro “El Cometa” Mejía tras el terremoto que tumbó su casa en Risaralda: “Necesitamos ayuda de la Alcaldía”

La imagen es triste: donde el fin de semana se reunía la familia del exciclista risaraldense Álvaro “El Cometa” Mejía para cocinar un almuerzo en la casa de la zona rural de Santa Rosa de Cabal, Risaralda; ahora solo se ven ladrillos caídos. Ya no existen las paredes con rombos azules y blancos que protegían del sol en los días y evitaban el golpe del viento durante las noches. Ahora se ve el verde que rodea la propiedad en la que, desde la mañana del lunes, cuando Colombia sufrió un terremoto de 7.4 grados con epicentro en San José del Palmar, Chocó, que golpeó con fuerza al vecino Risaralda, se cortó el servicio de electricidad, de agua y se esfumaron varios sueños.

En lugar de los sueños quedó un poco de desespero. El movimiento telúrico que afectó en gran magnitud al Chocó, Cali, Manizales y Pereira, también dejó consecuencias graves en municipios de esos departamentos que están cerca de sus núcleos urbanos. Santa Rosa de Cabal queda a 25 minutos en carro de la capital de Risaralda. Hace parte de su Área Metropolitana. Es un pueblo turístico: todo el mundo anhela sus termales de aguas naturales que dicen que curan. En él residen 83.602 personas. No solo en su casco urbano. También en los 5 corregimientos que lo componen donde hay entre 44 y 47 veredas. En una de ellas vive Mejía con su familia. Después del terremoto, el exciclista, ahora con 59 años, médico deportólogo de profesión y una familia compuesta por su esposa y dos hijos (Matías y Miguel, que tienen 6 y 9 años respectivamente), se acercó a la Alcaldía municipal para pedir ayuda, pero no le brindaron el respaldo que esperaba.

¿Qué le dijeron las autoridades?

Mejía es una voz con autoridad en Santa Rosa de Cabal. Es uno de los hijos destacados del municipio. Por eso, mucha gente lo quiere y respeta. El lunes, pocas horas después de la tragedia, se acercó a la ofician de Atención de Desastres de la Alcaldía del municipio. Lo dejaron esperando. No lo atendieron. “Me comuniqué con la oficina de atención de riesgos en Santa Rosa de Cabal y lo que me manifestaron es que ellos tenían orden de no atender las zonas rurales que porque eso era después y no se sabía cuándo empezarían. Es un tema preocupante. Mi casa quedó ladeada. Las columnas cedieron. No solo hay afectaciones en la cocina. También en habitaciones. Nos quedamos sin agua y sin luz y necesitábamos saber si podíamos entrar a sacar algunas cosas”, le relató Mejía a este diario.

El martes, ya con la tragedia un poco más digerida –para bien y para mal–, volvió a la Alcaldía, ubicada en el parque principal y cuyo edificio también sufrió daños. Le tomaron los datos. Quedaron de llamarlo. No lo hicieron. Por ahora, según su relato, todos los esfuerzos están centrados en atender la parte urbana del municipio. “Me di cuenta que hay gente que necesita ayuda, atención. Hay gente que necesitan ayuda pero no ha habido atención de la Alcaldía; incluso me dieron el teléfono del secretario de gobierno y no contestó. Seguimos esperando. Es la cruel realidad con estos temas. Necesitamos atención”, le dijo Mejía a este diario desde su casa en Risaralda.

¿Por qué Mejía es famoso en el ciclismo?

En el ciclismo pocos hombres logran la inmortalidad. No son muchos los deportistas que son capaces de terminar una prueba de resistencia como el Tour de Francia. Menos aquellos que se meten entre los 5 primeros de la clasificación general. Uno de los que lo consiguió fue el colombiano Álvaro Mejía, quien terminó cuarto en la clasificación general del Tour de Francia de 1993. El ciclista risaraldense dio batalla en la última época donde los hombres batallaban de manera rudimentaria en sus bicicletas, antes de los escándalos por dopaje de los locos noventas. En la edición de esa “Grande Bouclé” que lo anotó en la historia del pedalismo criollo terminó a 7 minutos y 29 segundos del gran Miguel Induraín, el último grande que logró meterse en el grupo de ganadores de cinco ediciones antes de que lo hiciera el extraterrestre Pogacar.

Esa presentación llevó a que “El Cometa”, como lo apodaron después de ganarle la contrarreloj de un Clásico RCN a Fabio Parra, uno de los grandes escaladores de la historia de Colombia, inscribió su nombre en las letras doradas del deporte nacional. También lo hizo su ética: decidió retirarse joven para evitar los escándalos de dopaje de su época y se dedicó a la medicina.