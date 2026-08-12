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Papa León XIV envía 100.000 euros para los afectados por el terremoto en Colombia: van más de 250 muertos y 2.600 heridos

León XIV dedicó su misa a las víctimas del terremoto que sacudió a Colombia. El balance de Asocapitales, tres días después del sismo de magnitud 7,4, registra 250 muertos y 2.000 desaparecidos.

  • El papa León XIV expresó su solidaridad con las víctimas del terremoto de magnitud 7,4 en Colombia y destinó 100.000 euros de ayuda para los damnificados. FOTO: GETTY
    El papa León XIV expresó su solidaridad con las víctimas del terremoto de magnitud 7,4 en Colombia y destinó 100.000 euros de ayuda para los damnificados. FOTO: GETTY
El Colombiano
El Colombiano
Agencia AFP
hace 8 horas
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Tres días después del terremoto de magnitud 7,4 que afectó a varias zonas de Colombia. Un nuevo reporte oficial de Asocapitales elevó a 250 el número de personas fallecidas, más de 1.300 heridos y 2.000 desaparecidos. En medio de la coyuntura, el Papa Leon XIV envió sus condolencias y una donación económica.

El pontífice declaró estar afectado tras “conocer la dolorosa noticia del terremoto que ha afectado gravemente varias zonas de Colombia, causando víctimas y numerosos heridos”, según un telegrama enviado en su nombre por el número dos del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, al presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana.

En el comunicado también se anunció que el Vaticano ya envió una primera ayuda de 100.000 euros para los afectados. El dinero fue enviado directamente a la Secretaría Nacional de Asuntos Pastorales y Sociales-Caridad Colombiana de la Conferencia Episcopal, que será la encargada de distribuirlo según se necesite y focalizar la ayuda.

En el telegrama, Parolin le pidió al Monseñor Francisco Múnera Correa “que transmita el sentido pésame de su santidad León XIV a los familiares que, en esta hora de profundo dolor, lloran la pérdida de seres queridos”.

Igualmente, “pide al Señor que derrame sobre el querido pueblo colombiano los dones de la fortaleza espiritual y la esperanza cristiana; y les imparte de corazón la bendición apostólica”.

Además de la donación y el comunicado, el Papa León XIV le dedicó la misa diaria a las víctimas de la tragedia y, en español, les mandó un mensaje:

“Deseo expresar mi solidaridad con nuestros hermanos y hermanas colombianos que han sufrido las consecuencias del reciente terremoto, que ha causado numerosas víctimas y heridos, además de ingentes daños materiales”.

Y agregó: “Mientras rezo al Señor por el descanso eterno de los difuntos, os aseguro mis oraciones por sus familias y por todos aquellos que se han visto afectados por esta tragedia”.

Lea también: ¿Por qué el gobierno De la Espriella no ha aceptado la ayuda humana ofrecida por México, China, El Salvador y hasta la ONU?

Un comunicado divulgado este martes en Colombia apuntó que los fallecidos se concentran en las ciudades de Cali, Pereira, Manizales y Quibdó, en el oeste del país.

En Pereira, la ciudad más golpeada y situada en el denominado Eje Cafetero, se han registrado al menos 60 muertos, según el último balance de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales.

El sismo fue percibido en países vecinos. Se sintió en algunas regiones de Venezuela, la capital ecuatoriana Quito y en diversas provincias de Panamá.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuántas personas han muerto por el terremoto de 7,4 en Colombia reporte de hoy 12 de agosto?
Un nuevo reporte de Asocapitales elevó a 250 el número de personas fallecidas tres días después del terremoto de magnitud 7,4 que afectó varias zonas del país.
¿Cuántos heridos y desaparecidos deja el terremoto en Colombia?
El balance oficial reportado por Asocapitales señala más de 1.300 personas heridas y alrededor de 2.000 desaparecidas tras el terremoto.
¿Qué dijo el papa León XIV sobre el terremoto en Colombia?
El papa León XIV expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias y aseguró estar afectado por la magnitud de la tragedia. También dedicó su misa diaria a las personas afectadas por el sismo.

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