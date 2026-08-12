Harry Kane recibirá su segunda Bota de Oro: Luis Díaz, uno de sus grandes socios

Con una imagen en la que aparece celebrando junto al colombiano Luis Díaz, el Bayern Múnich anunció en su página web que Harry Kane recibirá el próximo 19 de agosto la Bota de Oro, distinción que reconoce al máximo goleador de Europa en la temporada 2025/26. El delantero inglés vuelve a quedarse con un premio que ya había conquistado hace dos años y que también tiene un aporte especial del atacante guajiro.

Kane cerró otra temporada extraordinaria con el conjunto alemán y alcanzó los 36 goles en la Bundesliga, cifra que le permitió quedarse nuevamente con el premio. De esta manera, el capitán de Inglaterra ingresa al selecto grupo de futbolistas que han ganado el galardón en dos ocasiones, una lista en la que también aparecen figuras como Lionel Messi (lo ganó en seis oportunidades) y Cristiano Ronaldo (en cuatro).

La ceremonia de entrega del trofeo se realizará el 19 de agosto en el Museo del FC Bayern, ubicado en el Allianz Arena, en un acto organizado por el club alemán, la Bundesliga y la revista Kicker.

Pero detrás de una parte importante de los goles de Kane aparece Luis Díaz. El extremo y Joshua Kimmich fueron los que más veces asistieron al británico durante la pasada Bundesliga, con seis pases de gol cada uno.

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La conexión entre ambos fue uno de los argumentos que ayudaron a explicar la enorme producción ofensiva del Bayern. Incluso, tres de los goles de penal que marcó Kane llegaron después de infracciones cometidas sobre Díaz.

Desde su llegada procedente del Liverpool, Díaz ha respondido con números importantes en el elenco de Múnich: 26 goles y 19 asistencias en 51 partidos, consolidándose como uno de los socios ofensivos de Kane.

El inglés, por su parte, llevó su producción a otro nivel. Entre sus compromisos con el Bayern y la selección inglesa, marcó 73 goles en 65 partidos oficiales y entregó ocho asistencias. Con ese registro consiguió el segundo mejor promedio goleador en una sola temporada del siglo 21, únicamente superado por Lionel Messi (82) en la campaña 2011/12.

Los goles de Kane fueron determinantes para que el Bayern conquistara la Bundesliga, la Supercopa Franz Beckenbauer y la Copa DFB. En la final de Berlín, además, firmó un triplete y terminó como máximo goleador de la competición. También fue por tercera temporada consecutiva el artillero principal de la Bundesliga y acabó como segundo máximo goleador de la Champions League 2025/26, con 14 tantos, a uno de Kylian Mbappé.

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Su temporada incluyó otro registro destacado: Kane se convirtió en el jugador que más rápido alcanzó los 100 goles con un mismo club en una de las cinco grandes ligas europeas.

En la historia de los Mundiales, Kane ya suma 14 goles, cifra que lo ubica en el quinto lugar de la clasificación histórica.

El presidente del Bayern, Herbert Hainer, destacó la dimensión que ha alcanzado Kane en el club y lo situó a la altura de históricos goleadores como Gerd Müller y Karl-Heinz Rummenigge.

La Bota de Oro también representa un nuevo capítulo en la historia del Bayern. Después de Gerd Müller, ganador en 1970 y 1972, y Robert Lewandowski, quien la conquistó en 2021 y 2022, Kane es el tercer jugador del club bávaro en conseguirla.