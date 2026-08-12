Gobierno confirma que más de 12 países enviarán ayuda humanitaria y equipos de rescate a Colombia

El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, dijo que “más de 12 países han anunciado el envío de ayuda humanitaria y de equipos de rescate, así como “la confirmación de más de 1.300 millones en cooperación para construcción”.
En ese sentido, Restrepo aseguró que “el canciller de la República (Omar Bula) viene liderando esta tarea” y que diferentes países del mundo se han pronunciado para expresar su apoyo a Colombia.
Dijo que estos incluyen a “Suecia, Turquía, Estados Unidos, México, El Salvador, Ecuador, Japón, Brasil, Suiza, Suecia, entre otros”, quienes “han señalado su disposición a apoyarnos en equipos internacionales de apoyo para manejar la tragedia pero también en ayuda humanitaria, en dinero y en especie”.
Adicionalmente, dijo que “solo EE. UU. nos ha señalado el apoyo en casi 15 a 16 millones de dólares, una demostración de que el mundo (...) está listo y dispuesto a apoyar a Colombia en esta tragedia”.
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