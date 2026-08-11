“¡Sí se puede!”, el grito de vida que mantiene la esperanza entre los escombros del sismo

La frase llega como una bocanada de esperanza: “¡Sí se puede! ¡Sí se puede!”. El grito irrumpe entre los escombros. Primero es una voz; después, otra. Y luego, muchas.
Las manos se levantan en medio del polvo mientras las linternas iluminan el edificio colapsado sobre un mismo punto. Allí, entre el concreto y el silencio, acaba de aparecer una señal de vida.
Alguien ha encontrado una señal. Alguien ha escuchado algo. Alguien, allá abajo, todavía está vivo. Durante unos segundos, Cali parece detenerse. Ya no importan las grietas que atraviesan las paredes, ni los edificios partidos, ni el concreto que durante horas ha caído sobre las calles.
Tampoco importa el cansancio de quienes llevan toda la noche removiendo escombros. Hay un silencio extraño, casi religioso, mientras todos intentan escuchar. Puede ser una respiración. Puede ser un golpe. Puede ser una voz. Y si es una voz, todavía hay esperanza.
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La noche ha caído sobre Cali después del terremoto de magnitud 7,4 de este lunes.
Los epicentros de la tragedia, en una ciudad con 56 edificios colapsados, están llenos de decenas de voluntarios que cargan baldes de mano en mano, con escombros, para evacuar algunas áreas afectadas. En la capital del Valle, el suministro eléctrico y el internet fueron los primeros que se cortaron.
Hay gente que todavía lleva horas frente a los edificios derrumbados, en búsqueda de sus seres queridos. En muchos lugares de la ciudad, que por estos días se preparaba para el Festival Petronio Álvarez del Pacífico, la gente no duerme.