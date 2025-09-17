A Colombia llegará el “Reguetón sinfónico”: la nueva apuesta musical liderada por Yandel y que tendrá concierto en Bogotá

Una de las claves que ha tenido el reggaetón para mantenerse por más de dos décadas dentro del gusto del público de una buena parte del mundo, ha sido su capacidad camaleónica de fusionarse con múltiples géneros y ritmos, como en Colombia lo ha hecho incluso hasta con el folclor. Ahora, para sorpresa de muchos, será interpretado junto a una orquesta sinfónica, quizás uno de los pocos espacios, dentro del espectro musical, al cual no había llegado, y los colombianos lo podrán escuchar y ver el próximo 28 de noviembre. Le puede interesar: “Ser campeón mundial de Red Bull es mi mayor sueño, tengo esa espinita clavada”: Gazir, freestyler español

Este atrevimiento musical, en el mejor sentido de la palabra, solo lo puede hacer uno de los pioneros del género, Yandel, con más de 25 años de trayectoria, quien se lanzó a realizar este formato innovador en el cual fusionará clásicos del género urbano con la magia de la música sinfónica. El “Yandel Sinfónico Tour”. Esta experiencia llegará a Colombia este 28 de noviembre en el Movistar Arena de Bogotá para ofrecer al público una noche donde la fuerza del reggaetón se eleva a nuevas dimensiones gracias a la sonoridad de las cuerdas frotadas, los vientos y la percusión sinfónica.

Yandel confirmó por sus redes sociales el concierto en Bogotá, el próximo 28 de noviembre en el Movistar. FOTO: Redes sociales @yandel

Este concierto especial de “Reguetón sinfónico”, representa una nueva etapa en la trayectoria del artista puertorriqueño, en la que reinventa sus éxitos y los presenta bajo una luz distinta, poderosa y emotiva.

Canciones que han marcado generaciones se transformarán en versiones sin precedentes, creando un diálogo entre la energía urbana y la elegancia sinfónica. El resultado será un espectáculo capaz de cautivar tanto a los seguidores más fieles como a nuevas audiencias que vivirán la música de Yandel desde otra perspectiva.

La nueva apuesta que llegará a Colombia liderada por Yandel

Yandel se ha consagrado como una de las figuras fundamentales del reggaetón, tanto en su papel dentro del dúo Wisin & Yandel como en su carrera en solitario. Ha acumulado múltiples éxitos, colaboraciones y #1 en listas como Billboard Latin Airplay. Recientemente, fue homenajeado con el Latin AMAs Pioneer Award 2024, reconocimiento a su legado en la música urbana. El formato Sinfónico ha sido recibido con entusiasmo en otros países, demostrando que el público aprecia reinterpretaciones que unen lo urbano con la música sinfónica.

Llandel Veguilla Malavé, conocido artísticamente como Yandel, es un cantante, compositor y productor musical puertorriqueño, de 48 años. FOTO: Colprensa