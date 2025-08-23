x

Un poeta sumó otro galardón antes de estrenarse en las salas de cine en Colombia este 28 de agosto

La película del director Simón Mesa narra la historia de Óscar, un poeta fracasado y entrado en años que recupera sus esperanzas de trascender a través del arte cuando conoce a Yurlady, una joven con talento para escribir.

  • Un poeta se estrenará en Colombia este 28 de agosto. FOTO CORTESÍA
    Un poeta se estrenará en Colombia este 28 de agosto. FOTO CORTESÍA
Colprensa
23 de agosto de 2025
Tras lograr importantes galardones en eventos cinematográficos como el Festival de Cannes (Francia), y recientemente en el Festival de Cine de Lima (Perú), ‘Un Poeta’ de Simón Mesa, brilló en Melbourne (Australia), donde la película colombiana ganó el Bright Horizons Award.

Este galardón, entregado dentro de la programación del Festival Internacional de Cine de Melbourne (MIFF) reconoce a los cineastas debutantes o de segundo largometraje más prometedores a nivel mundial.

Lea más: “La filosofía cura a través de la pregunta”: Magdalena Reyes Puig en el Festival de Filosofía de Envigado

Es uno de los certámenes más influyentes de Australia, que este año celebró su edición 74. La película producida por Ocúltimo y Medio de Contención Producciones, llega a las salas de cine en Colombia el próximo 28 de agosto con distribución de Cine Colombia.

El galardón distingue cada año a las nuevas voces más prometedoras del cine mundial en su sección competitiva dedicada a primeras y segundas películas. En esta edición el jurado estuvo presidido por Charlotte Wells (Aftersun) y conformado por destacados nombres como Alex Ross Perry, Athina Rachel Tsangari, Col Needham y Nam Le, entre otros.

Sobre la obra de Mesa Soto, el jurado destacó que “el equilibrio que la película establece entre el estudio riguroso de los personajes y la sátira social marca a Simón Mesa Soto como una voz vital en el cine latinoamericano contemporáneo”.

Entérese: Deconstrucción de la bandeja paisa, una propuesta del chef Álvaro Molina

Con este reconocimiento, ‘Un Poeta’ se impuso frente a una selección de diez películas de gran proyección internacional, consolidando su lugar en el panorama del cine contemporáneo.

Tras su paso por Cannes, donde ganó el Premio del Jurado en la sección Un Certain Regard, y sus triunfos en los Festivales de Münich y Lima, ‘Un Poeta’ sigue ampliando su recorrido en festivales de primer nivel, en la antesala de su estreno en salas de cine en Colombia el próximo 28 de agosto.

