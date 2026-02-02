Del glamour al activismo: así toman partido las celebridades y no solo ha sido contra ICE

El arte no es puro entretenimiento, también puede ser política. Así se vio durante la ceremonia de entrega de los Premios Grammy que se celebró en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

En la alfombra roja muchos artistas desfilaron con pines que tenían el lema “ICE Out”, en protesta contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, que ha llegado a las páginas de la prensa internacional durante el segundo mandato de Donald Trump.

A lo largo de la ceremonia los mensajes fueron más contundentes. “Nadie es ilegal en tierra robada (...) Es muy difícil saber qué decir y hacer en este momento, espero que sigamos luchando con la música”, dijo Billie Eilish cuando subió a recibir el premio a Mejor Canción del Año.

“No somos salvajes, no somos animales, no somos aliens. Somos humanos. Somos americanos (...) Lo único más poderoso que el odio es el amor. Por favor, tenemos que ser diferentes. Si luchamos, tenemos que hacerlo con amor. Nosotros no les odiamos”, dijo Bad Bunny cuando subió a recoger el primero de los tres galardones que se llevó.

No es la primera vez que una entrega de premios se convierte en un acto político. Muchos artistas han aprovechado esta visibilidad para poner sobre la mesa conversaciones de todo tipo, medio ambiente, racismo, feminismo, en fin. A continuación algunos de los más recordados.

En 1973, el mundo del cine presenció uno de los momentos más icónicos de los premios Oscar. Cuando se anunció que Marlon Brando había ganado la categoría de Mejor Actor por su papel de Vito Corleone en El Padrino, una mujer vestida con el traje típico de los nativos americanos subió al escenario en reemplazo del actor. En nombre de Brando, Sacheen Littlefeather rechazó el premio por las narrativas que el cine había difundido de los indígenas estadounidense. A pesar de la molestia que provocó el gesto, desde ese momento quedó patente la visibilidad que eventos glamurosos le daban a las causas sociales.

Años después, en 2016, en un escenario similar, Leonardo DiCaprio habló de los estragos causados por el cambio climático durante su discurso de agradecimiento por haber sido galardonado con el Óscar a Mejor actor. “El cambio climático es real, está sucediendo en este momento, es la amenaza más urgente que enfrenta toda nuestra especie”, dijo una de los actores más carismáticos de la actual industria del entretenimiento.