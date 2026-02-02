Meses después de la tragedia de Granizal, anuncian apoyo económico para 60 familias migrantes afectadas en Bello

Luego de siete meses de la tragedia que sacudió al norte del Valle de Aburrá, las familias afectadas por el deslizamiento de Granizal siguen intentando reconstruir su vida. La Alcaldía de Bello anunció un nuevo apoyo dirigido a la población migrante que resultó damnificada por la emergencia ocurrida el 24 de junio de 2025, cuando un deslizamiento de tierra dejó al menos 27 personas fallecidas entre la vereda Granizal y la parte alta del barrio Santo Domingo Savio, en Medellín.

Ese día, tras varias horas de lluvias intensas, la montaña cedió y sepultó viviendas enteras, obligando a decenas de familias a abandonar sus hogares en medio del caos y la incertidumbre. La magnitud de la tragedia convirtió a Granizal en uno de los episodios más dolorosos del año pasado en Antioquia.

Le puede interesar: Tragedia en Bello: el antes y después de Granizal, el asentamiento más grande del Valle de Aburrá

En este contexto, la administración municipal informó que, en articulación con el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la organización World Vision, 60 familias migrantes recibirán compensaciones económicas y acompañamiento psicosocial.

Las familias beneficiadas fueron caracterizadas durante la emergencia y hacen parte de la población que sufrió afectaciones directas por el deslizamiento.

De acuerdo con la Alcaldía de Bello, el proceso se desarrolló a partir del censo realizado por la Secretaría de Gestión del Riesgo y una posterior caracterización adelantada en el alojamiento temporal Casa Bethania.

Como resultado, se priorizaron 60 núcleos familiares conformados por 206 personas, entre ellas 105 menores de edad, quienes recibirán apoyo económico cuyo monto varía según el nivel de vulnerabilidad y el número de integrantes de cada hogar

Karen Cardona Quintero, directora técnica de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana, señaló que este acompañamiento hace parte del compromiso de no abandonar a las familias afectadas por la emergencia.

Hay que recordar que el año pasado, un mes después de la tragedia, decenas de habitantes del sector salieron a la autopista Medellín-Bogotá a bloquear el paso para hacerse escuchar y reclamar el presunto abandono en el que estaban por parte de las autoridades locales, departamentales y nacionales.

Entérese: Desastres como el de Granizal delatan falta de inversión en ciencia: estudio internacional

“Estamos buscando todas las estrategias que permitan generar condiciones que perduren en el tiempo, porque esta no es una situación que se soluciona de un día para otro. Sabemos que son vulneraciones históricas en el territorio y que necesitamos seguir encontrando alianzas para acompañar a estas familias”, afirmó la funcionaria.

Como medida complementaria, la Alcaldía anunció el inicio de una nueva jornada de caracterización de familias migrantes en situación de vulnerabilidad que residan en Bello y que no estén asociadas directamente a la emergencia de Granizal.

Las jornadas se realizarán todos los martes en el Punto de Atención a Víctimas del centro del municipio y en la Casa de Justicia de Niquía, sin que la regularización migratoria sea un requisito obligatorio para participar.