Rosalía canta por Palestina en un acto benéfico en Barcelona

Rosalía apareció por sorpresa en el Concert-Manifest x Palestina en el Palau Sant Jordi de Barcelona, la noche del jueves para interpretar La perla, uno de los temas de su disco ‘Lux’.
“Buenas noches, Barcelona. Hoy especialmente es un honor subir a este escenario. Muchas gracias por permitirnos estar aquí e invitarnos”, dijo la artista catalana que interpretó el tema acompañada por cinco músicos.