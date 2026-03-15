DIM volvió a ganar por Liga: con gol de Montaño venció a Jaguares en Montería

Volvió a ganar el DIM en Liga. El cuadro rojo consiguió, en Montería, su segunda victoria del Apertura. Los dirigidos por Alejandro Restrepo vencieron 1-2 a Jaguares en el juego de la fecha once del rentado local e inició, “con pie derecho”, su camino hacía “la épica” de entrar a los cuadrangulares.
En la capital del Córdoba, El Poderoso sufrió. Aunque inició el juego atacando con ímpetu, la primera celebración del partido la anotó Jaguares. Al minuto 38 del primer tiempo Duván Rodríguez aprovechó el desorden de la defensa antioqueña y puso a su equipo arriba en el marcador.