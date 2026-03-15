El blanco y negro y los tonos primaverales se impusieron en la alfombra roja de los Óscar

Las estrellas de Hollywood desfilaron este domingo por la alfombra roja con motivo de la 98ª edición de los Premios de la Academia, la noche más importante de la industria cinematográfica.
Estos son algunos puntos a destacar en los atuendos de los Óscar:
Los toques de color primaveral fueron una grata sorpresa en la alfombra roja.
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Jessie Buckley, la favorita para ganar el Óscar a la mejor actriz por su interpretación de la afligida esposa de William Shakespeare en Hamnet, lució majestuosa con un corpiño rojo de Chanel con hombros descubiertos y una vaporosa falda rosa.