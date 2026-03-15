Así la Generación Z está cambiando los modelos tradicionales de trabajo: ¿el final de las oficinas?

Las preferencias laborales de la Generación Z están influyendo en la manera en que las empresas replantean sus modelos de trabajo. Para los jóvenes nacidos entre 1997 y 2012, el empleo no ocupa el centro de la vida y la flexibilidad de los tiempos es uno de los factores más valorados al momento de elegir o mantener un puesto laboral.
Siga leyendo: La piedra que “crece” en Cañasgordas: mito y realidad en el occidente antioqueño
La posibilidad de trabajar desde distintos lugares, manejar horarios flexibles y mantener un equilibrio entre la vida personal y profesional aparece entre las principales prioridades de este grupo. En contraste, los esquemas de presencialidad obligatoria, cuando no tienen una justificación clara, suelen ser considerados una limitación a la autonomía y al bienestar.