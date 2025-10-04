x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Maluma brilló en el icónico Empire State de Nueva York durante el lanzamiento de la fragancia BOSS Bottled Beyond

El artista paisa interpretó varios de sus éxitos como embajador de BOSS Fragrances. La transmisión en vivo se realizó a través del canal oficial de BOSS en YouTube.

  • Juan Luis Londoño Arias, conocido en la industria musical como Maluma, cantó en el Empire State Building de Nueva York. FOTO: BOSS Fragrances
    Juan Luis Londoño Arias, conocido en la industria musical como Maluma, cantó en el Empire State Building de Nueva York. FOTO: BOSS Fragrances
El Colombiano
El Colombiano
04 de octubre de 2025
bookmark

Juan Luis Londoño Arias, conocido en la industria musical como Maluma, brilló este viernes al interpretar sus éxitos en el icónico Empire State Building de Nueva York, Estados Unidos. Durante su presentación en el Observatorio del Piso 86, el emblemático rascacielos se iluminó de amarillo, azul y rojo en homenaje a la bandera de Colombia, lo que emocionó en gran medida a los fans del artista de 31 años.

Entérese: Llane se confesó sobre sus adicciones y los conflictos que lo llevaron a dejar Piso 21: “Siempre me sentí como mosco en leche”

El evento también celebró el Mes de la Herencia Hispana, marcando un hito en la música urbana, al ser la primera vez que un artista como Maluma se presenta frente a miles de espectadores, quienes disfrutaron al escuchar canciones como Corazón, Chantaje, Hawái y Bronceador.

¿Por qué Maluma cantó en el Empire State Building?

Este proyecto del cantante paisa está vinculado al lanzamiento de la nueva fragancia BOSS Bottled Beyond, en colaboración con BOSS Fragrances y usando su imagen como embajador. La transmisión en vivo se realizó a través del canal oficial de BOSS en YouTube, que este sábado por la tarde superó las 15. 000 vistas, convirtiéndose rápidamente en tendencia global en reproducciones.

Maluma sigue siendo uno de los máximos exponentes a nivel internacional de la música urbana y el reguetón. Su carrera despegó rápidamente desde sus inicios en 2010, con el lanzamiento de álbumes como Pretty Boy, Dirty Boy (2015), F.A.M.E. (2018) y 11:11 (2019).

El “chico lindo” ha colaborado con artistas de talla mundial como Madonna, Shakira, Ricky Martin, Karol G, The Weeknd y J Balvin. Entre sus premios más destacados se encuentran los Latin Grammy Awards, Premio Lo Nuestro, Premios Juventud, Billboard Latin Music Awards, Grammy Awards y Premios Billboard de la Música Latina, entre otros.

El artista paisa se presentó en su gira mundial +PRETTY +DIRTY en septiembre, durante el Portola Music Festival en San Francisco, California. En agosto, se presentó en el Auditorio Telmex y en el Palacio de los Deportes de México. Así mismo, ofreció tres conciertos en el Movistar Arena de Madrid y en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México.

Siga leyendo: Ferrari verde menta de Maluma: el precio millonario del exclusivo vehículo único en el mundo

Temas recomendados

Música
Redes sociales
Virales
Youtube
Tendencias
Las marcas hablan
Reguetón
artistas
Cantantes
Canciones
Nueva York
Estados Unidos
Maluma
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida