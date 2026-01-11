¿Se ignoró la alerta BAD PRB del avión? Experto analiza posible hipótesis sobre el accidente en el que murió Yeison Jiménez

El accidente en avión del cantante de música popular Yeison Jiménez y su equipo de trabajo ha generado preocupación no solo por la magnitud de la tragedia, sino también por las posibles fallas técnicas o humanas que se habrían presentado en el momento del despegue.
En el siniestro, ocurrido este 10 de enero en el sector comprendido entre Paipa y Duitama (Boyacá), también murieron el capitán Hernando Torres y los jóvenes Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jéfferson Osorio y Weisman Mora. Las autoridades precisaron que Óscar Marín, natural de Victoria (Caldas), era el asistente personal del cantante, mientras que Jéfferson Osorio, oriundo de Manzanares, se desempeñaba como su representante.
Entérese: Se conocen nuevos detalles del accidente en el que murió Yeison Jiménez y su equipo de trabajo; voló unos 3 minutos y “hubo un viraje”
La aeronave Piper Navajo, de matrícula N325FA, se encontraba realizando el proceso de despegue en el Aeródromo Juan José Rondón, y aunque logró volar entre 3 y 5 minutos, ocurrió después un viraje (giro-se volteó) y posteriormente colisionó en el terreno aledaño, según explicó a La FM el coronel Álvaro Bello, director técnico de investigación de accidentes de la Aeronáutica Civil.
“Lo que se sabe de este accidente es que la avioneta, que es privada, avanzó por la pista y, cuando debía llegar al punto en el que inicia el despegue, no lo hizo y siguió derecho. Luego se estrelló con el terreno aledaño y se produjo un incendio del cien por ciento”, expresó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, a Noticias Caracol.