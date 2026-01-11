¿Se ignoró la alerta BAD PRB del avión? Experto analiza posible hipótesis sobre el accidente en el que murió Yeison Jiménez

El accidente en avión del cantante de música popular Yeison Jiménez y su equipo de trabajo ha generado preocupación no solo por la magnitud de la tragedia, sino también por las posibles fallas técnicas o humanas que se habrían presentado en el momento del despegue. En el siniestro, ocurrido este 10 de enero en el sector comprendido entre Paipa y Duitama (Boyacá), también murieron el capitán Hernando Torres y los jóvenes Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jéfferson Osorio y Weisman Mora. Las autoridades precisaron que Óscar Marín, natural de Victoria (Caldas), era el asistente personal del cantante, mientras que Jéfferson Osorio, oriundo de Manzanares, se desempeñaba como su representante. Entérese: Se conocen nuevos detalles del accidente en el que murió Yeison Jiménez y su equipo de trabajo; voló unos 3 minutos y “hubo un viraje” La aeronave Piper Navajo, de matrícula N325FA, se encontraba realizando el proceso de despegue en el Aeródromo Juan José Rondón, y aunque logró volar entre 3 y 5 minutos, ocurrió después un viraje (giro-se volteó) y posteriormente colisionó en el terreno aledaño, según explicó a La FM el coronel Álvaro Bello, director técnico de investigación de accidentes de la Aeronáutica Civil. “Lo que se sabe de este accidente es que la avioneta, que es privada, avanzó por la pista y, cuando debía llegar al punto en el que inicia el despegue, no lo hizo y siguió derecho. Luego se estrelló con el terreno aledaño y se produjo un incendio del cien por ciento”, expresó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, a Noticias Caracol.

La hipótesis de un experto

Weisman Mora, uno de los integrantes del equipo de trabajo de Yeison Jiménez, publicó en sus historias de Instagram un video en el que se observa al capitán Hernando Torres mirando un celular, cuyo contenido se desconoce. En la pantalla del avión ligero aparece una alerta que dice BAD PRB, abreviatura de Bad Probe (sonda defectuosa), que podría hacer referencia a una posible falla en una sonda o sensor.

Un experto que prefirió permanecer en el anonimato explicó a EL COLOMBIANO que esta sí puede ser una señal o información que muestra el avión. “Esto lo que hace es limitar la aeronave y el piloto volaría con información menos precisa. No es un estado totalmente crítico, pero, como te digo, se limitaría al piloto, pues tendría menos información —o información errónea— disponible”, afirmó.

Este fue el avión ligero en el que se accidentó Yeison Jiménez. FOTO: Cortesía - Luis Miguel Molina Galeano

Y agregó: “En ese avión, ese sistema se usa para ajustar la mezcla (cantidad de oxígeno y combustible) y optimizar el consumo de combustible, entre otras funciones. También noto en uno de los videos que el avión consume toda la pista antes de despegar, lo cual es muy poco habitual en este tipo de aeronaves”.

¿Qué estaba mirando el piloto en el celular?

Aunque no está confirmado qué observaba el capitán Hernando Torres al momento del despegue, el experto aclaró que “es habitual que algunos pilotos usen el celular durante los vuelos, pues existen aplicaciones para tabletas y teléfonos móviles que se utilizan como apoyo a la navegación”. Por ello, subrayó la importancia de esperar los resultados de las entidades encargadas de la investigación para esclarecer las causas de la tragedia.

¿Este avión ligero tiene caja negra?

“No tienen. Los aviones más pequeños, como estos, y que normalmente se dedican a la aviación general, no están obligados a llevar cajas negras, pues estas son bastante pesadas. Obligar a instalarlas implicaría un aumento considerable en los costos de operación y, por ejemplo, una reducción en la capacidad de carga”.

¿Entonces cómo investigan?

“Las investigaciones se realizan con otro tipo de información que esté disponible, como grabaciones de las comunicaciones con el control de tránsito aéreo, cámaras de seguridad o videos de personas que hayan registrado el hecho; la posición de cada una de las personas en el avión; y la ubicación de cada botón, palanca o control de la aeronave, según lo que se pueda observar en lo que quedó del avión. Este tipo de investigaciones suele tardar mucho y, normalmente, no logra atribuirse una causa de manera totalmente exacta”.

¿Qué es el “stall”, otra posible causa del accidente de Yeison Jiménez?

En diálogo con Infobae Colombia, un experto en aviación identificado con el callsign Booster explicó que, de acuerdo con las imágenes difundidas, el accidente podría estar relacionado con un fenómeno conocido como “stall” o pérdida de sustentación. Según detalló, la avioneta involucrada, con matrícula N325FA, requiere una velocidad aproximada de entre 100 y 120 nudos para lograr un despegue seguro. “No se elevaron, siguieron derecho y explotó. Fue una muerte horrible”, señaló. Esto también podría ser una posibilidad en casos como: Pérdida de un motor durante el despegue. Movimiento brusco de la carga que altere el centro de gravedad. Avión operando con sobrepeso.