Bizarrap y J Balvin anuncian su primera colaboración en la BZRP Music Session #62

La música urbana latina cerrará el año con una colaboración esperada: Bizarrap y J Balvin confirmaron el lanzamiento de la BZRP Music Session #62, su primera sesión juntos.
El anuncio se hizo público en Navidad, cuando ambos artistas compartieron en redes sociales una imagen en la que aparecen sosteniendo tenis deportivos como si fueran teléfonos, acompañada del mensaje: “BZRP Music Session #62. Mañana. Feliz Navidad”. La publicación desató una inmediata reacción entre los fanáticos.
Conozca: ¿Quién es Bizarrap que cada que saca una canción la rompe?
La sesión se estrenará este 26 de diciembre a las 7:00 p. m. (hora Colombia) y 9:00 p. m. (hora Argentina), y representa un encuentro simbólico entre dos de los países más influyentes del género urbano en la región.