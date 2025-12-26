Bizarrap y J Balvin anuncian su primera colaboración en la BZRP Music Session #62

La música urbana latina cerrará el año con una colaboración esperada: Bizarrap y J Balvin confirmaron el lanzamiento de la BZRP Music Session #62, su primera sesión juntos. El anuncio se hizo público en Navidad, cuando ambos artistas compartieron en redes sociales una imagen en la que aparecen sosteniendo tenis deportivos como si fueran teléfonos, acompañada del mensaje: “BZRP Music Session #62. Mañana. Feliz Navidad”. La publicación desató una inmediata reacción entre los fanáticos. Conozca: ¿Quién es Bizarrap que cada que saca una canción la rompe? La sesión se estrenará este 26 de diciembre a las 7:00 p. m. (hora Colombia) y 9:00 p. m. (hora Argentina), y representa un encuentro simbólico entre dos de los países más influyentes del género urbano en la región.

En redes sociales, el anuncio acumuló millones de interacciones y comentarios en los que los seguidores especulan sobre el sonido, la temática y el impacto de la canción. Mientras Bizarrap se ha caracterizado por adaptar su producción al estilo de cada invitado, J Balvin es reconocido por su versatilidad, moviéndose entre el reguetón, el pop y propuestas más experimentales. Lea también: Así suena lo nuevo de Young Miko y Bizarrap: Music Sessions #58 Hasta ahora, no se han revelado detalles sobre la letra ni el enfoque musical de la sesión. Sin embargo, la elección de la fecha —en el cierre del año— ha alimentado la expectativa de que el lanzamiento se convierta en uno de los temas más comentados de la temporada o del inicio de 2026.

El anuncio también reavivó conversaciones sobre episodios pasados en la carrera de J Balvin, en especial la polémica que surgió en 2022 tras la BZRP Music Session #49 junto a Residente, en la que el rapero puertorriqueño lanzó duras críticas contra el colombiano. Aquella sesión marcó un distanciamiento público entre Balvin y Bizarrap.

En ese entonces, Bizarrap explicó que su plataforma permite a los artistas expresarse con libertad creativa, sin interferir en el contenido de las letras. J Balvin, por su parte, optó por no responder a la polémica y aseguró que prefería mantenerse enfocado en su música. La confirmación de la BZRP Music Session #62 pone fin a años de especulación sobre la relación entre ambos artistas y abre un nuevo capítulo en la música urbana latina, con una colaboración que ya se perfila como uno de los lanzamientos más esperados del cierre del año.

