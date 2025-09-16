x

Murió el actor Robert Redford, leyenda de Hollywood, a los 89 años

Robert Redford, ícono del cine y ganador del Óscar, murió a los 89 años en Utah mientras dormía. Su legado en Hollywood marcó seis décadas de clásicos inolvidables

  • El actor murió mientras dormía. No se informó una causa específica de su deceso. Foto Getty.
    El actor murió mientras dormía. No se informó una causa específica de su deceso. Foto Getty.
Agencia AFP
hace 9 horas
bookmark

Robert Redford, ícono del cine estadounidense de las últimas seis décadas, murió el martes por la mañana en Utah a la edad de 89 años, anunció su agente.

Le puede interesar: Un poeta encabeza la delegación colombiana en el Festival de Cine de San Sebastián

Redford murió mientras dormía y no se informó de una causa específica de su deceso, según un comunicado de Cindi Berger, jefe ejecutiva de la firma de publicidad Rogers & Cowan PMK.

Con su insolente belleza, Robert Redford encarnaba una cierta cara de Estados Unidos: ecologista, comprometido, independiente y próspero.

El galán pecoso y de pelo despeinado hizo su gran debut junto a Paul Newman como el delincuente simpático en el Western hippie Butch Cassidy y el niño (1969).

Además, actuó en otros grandes clásicos como El golpe (1973) y Todos los hombres del presidente (1976).

Después de 20 años como actor, pasó detrás de la cámara convirtiéndose en director ganador del Óscar y cofundador del festival emblemático Sundance para aspirantes a cineastas independientes.

Activista ambiental comprometido, Redford también luchó para preservar el paisaje natural y los recursos de Utah, donde vivía.

Nacido como Charles Robert Redford Jr. el 18 de agosto de 1936 en Santa Monica, California, era hijo de un contador.

Redford tuvo cuatro hijos con su primera esposa, Lola Van Wagenen, pero uno de ellos murió cuando era bebé.

En 2009 se casó con la artista alemana y su novia de toda la vida, Sibylle Szaggars.

Marca registrada

Una prominente figura del cine en inglés en Estados Unidos y el mundo, Redford ganó el Óscar a Mejor Director con la película Gente como uno (1980) así como una estatuilla dorada honoraria en 2002.

“El trabajo de Robert Redford como actor, director y productor siempre representa al hombre mismo: el intelectual, el artista, el cowboy”, describió la actriz estadounidense Barbra Streisand al entregarle el Óscar honorífico por su trayectoria.

Redford ganó su única nominación a mejor actor con la interpretación de un artista de la década 1930 en El golpe (1973).

Uno de los mayores logros del actor fue el lanzamiento del festival de cine independiente Sundance en 1985.

Creado para impulsar a directores descontentos con el cine comercial y carente de diversidad de Hollywood, el festival impulsó a destacados cineastas como Jim Jarmusch, Quentin Tarantino y Steven Soderbergh.

