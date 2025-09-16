Murió el actor Robert Redford, leyenda de Hollywood, a los 89 años

Robert Redford, ícono del cine estadounidense de las últimas seis décadas, murió el martes por la mañana en Utah a la edad de 89 años, anunció su agente.

Redford murió mientras dormía y no se informó de una causa específica de su deceso, según un comunicado de Cindi Berger, jefe ejecutiva de la firma de publicidad Rogers & Cowan PMK.

Con su insolente belleza, Robert Redford encarnaba una cierta cara de Estados Unidos: ecologista, comprometido, independiente y próspero.

El galán pecoso y de pelo despeinado hizo su gran debut junto a Paul Newman como el delincuente simpático en el Western hippie Butch Cassidy y el niño (1969).

Además, actuó en otros grandes clásicos como El golpe (1973) y Todos los hombres del presidente (1976).

Después de 20 años como actor, pasó detrás de la cámara convirtiéndose en director ganador del Óscar y cofundador del festival emblemático Sundance para aspirantes a cineastas independientes.