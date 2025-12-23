Liberaron a los 18 soldados secuestrados en el Chocó tras 36 horas de retención durante operativos contra el ELN

Tras 36 horas de retención en zona rural de Carmen de Atrato, Chocó, fueron liberados los 18 soldados del Ejército Nacional que permanecían secuestrados por miembros de una comunidad indígena, en un hecho que, según el Gobierno, estuvo mediado por la instrumentalización del ELN.

La liberación se produjo en la noche de este lunes 22 de diciembre, gracias a la intervención de una comisión humanitaria integrada por la Defensoría del Pueblo, la Iglesia católica, el Ministerio del Interior y autoridades departamentales y locales.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó la noticia a través de su cuenta en la red social X y aseguró que los militares se encuentran “sanos y salvos”. En su pronunciamiento, reiteró que no existen territorios vedados para la Fuerza Pública y rechazó el uso de civiles por parte de grupos armados ilegales.