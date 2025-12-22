Este es el decreto de declaración de Emergencia Económica en Colombia: ¿Qué significa para el bolsillo?

Este 22 de diciembre de 2025, el presidente Gustavo Petro, junto a todo su gabinete ministerial, firmó el Decreto 1390, con el que declara la emergencia económica, tras el hundimiento de la reciente reforma tributaria.
Esta medida excepcional, amparada por el artículo 215 de la Constitución, le permite al Ejecutivo dictar decretos con fuerza de ley para enfrentar una crisis que, según el documento, ya no se puede solucionar con las herramientas normales del Estado.
La declaratoria durará inicialmente 30 días, pero podría extenderse hasta completar 90 en el año.
Con esta emergencia, el Gobierno buscará crear nuevos tributos o modificar los existentes (de forma transitoria) y realizar operaciones presupuestales para evitar que el país caiga en una parálisis económica y social.
