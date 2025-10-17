Murió Gustavo Angarita, uno de los actores más queridos de la televisión en Colombia

A los 84 años murió Gustavo Angarita. El actor, que padecía cáncer, estaba internado en cuidados intensivos hace una semana, pues su salud se venían deteriorando desde hace un par de meses. La noticia fue confirmada por sus familiares a través de redes sociales.
Le puede interesar: ¿Vienen brujas a Medellín? La polémica alrededor del Festival Popular de Brujería de Comfama
“Hoy me despido de mi tío, de un gran actor colombiano, escultor del alma y de la materia, y un hombre que vivió la vida bajo sus propios parámetros, con la libertad de quien jamás se traiciona. Gracias por tu vida, por tu arte, por abrir caminos y enseñarnos que ser auténtico es la forma más bella de existir. Tu legado queda tallado —como tus esculturas— en la memoria del arte colombiano y en el corazón de quienes tuvimos el privilegio de amarte”, escribió la actriz colombiana Sandra Eichler en su cuenta de Instagram.