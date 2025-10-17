Murió Gustavo Angarita, uno de los actores más queridos de la televisión en Colombia

“Hoy me despido de mi tío, de un gran actor colombiano, escultor del alma y de la materia, y un hombre que vivió la vida bajo sus propios parámetros, con la libertad de quien jamás se traiciona. Gracias por tu vida, por tu arte, por abrir caminos y enseñarnos que ser auténtico es la forma más bella de existir. Tu legado queda tallado —como tus esculturas— en la memoria del arte colombiano y en el corazón de quienes tuvimos el privilegio de amarte”, escribió la actriz colombiana Sandra Eichler en su cuenta de Instagram.

A los 84 años murió Gustavo Angarita. El actor, que padecía cáncer, estaba internado en cuidados intensivos hace una semana, pues su salud se venían deteriorando desde hace un par de meses. La noticia fue confirmada por sus familiares a través de redes sociales.

Desde el pasado mes de abril, el hijo del actor Gustavo Angarita Jr. había anunciado el delicado estado de su padre, que desde entonces estaba recibiendo cuidados paliativos. “Ya no va a ser el mismo de antes, está en una etapa bastante fuerte. El cáncer ha ido afectándolo en su movilidad”, dijo su hijo Gustavo Angarita Jr en una entrevista con la revista Vea.

Gustavo Angarita nació en Bogotá el 2 de septiembre de 1942. Desde pequeño mostró gran fascinación y aptitud para la actuación. Estudió Derecho y Filosofía en la Universidad Nacional de Colombia, y aunque no se graduó, fue allí, donde empezó su camino en la actuación haciendo pequeñas puestas en escena por las cafeterías del campus.

Su carrera formal inició en el teatro. Se formó en la Escuela de Arte Dramático de Bogotá y luego se especializó en la Université Internationale de Théâtre de París. A su regreso a la capital del país hizo parte de grupos teatrales como La Candelaria y el Teatro Popular de Bogotá (TPB).

Tras 15 años en el teatro, llegó a la televisión y luego al cine. A lo largo de su carrera, hizo parte de más de 15 películas y varias producciones para televisión, entre las más recordadas se cuentan La casa de las dos palmas, La Potra Zaina, Un ángel llamado azul, Chepe Fortuna, La ley del corazón, Bella Calamidades, La estrategia del Caracol, El olvido que seremos, Bolívar soy yo y La Saga, Negocio de Familia.

Con más de 50 años de carrera, Angarita se convirtió en uno de los actores más reconocidos y más queridos de la televisión nacional. Su trabajo fue premiado varias veces, se destacan dos premios India Catalina, el primero como Mejor Actor por La casa de las dos palmas en 1990 y el segundo como Mejor Actor de Reparto por Hombres en 1998.